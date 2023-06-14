"Інфотел" є одним з рекомендованих провайдерів, що надають послуги доступу до Автоматизованої системи електронної взаємодії (АСЕВ) між Головним управлінням Центрального банку Росії та кредитними організаціями. Також на сайті компанії повідомляється, що вона пропонує послуги з підключення до автоматизованої системи "Транспортний шлюз Банку Росії для обміну платіжними та фінансовими повідомленнями з клієнтами Банку Росії" (ТШ КБР).

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На сайті "Інфотел" уже з'явилося повідомлення, що підтверджує факт атаки:

Повідомляємо Вам, що в результаті масивної хакерської атаки на мережу АТ "Інфотел" було пошкоджено частину мережевого обладнання. Наразі проводяться відновлювальні роботи. Про терміни закінчення робіт буде повідомлено додатково,

– йдеться в заяві.

Своєю чергою хакери у своєму телеграм-каналі пишуть, що після атаки інфраструктура компанії зруйнована: "Відкисли нахрін, земля їм бетоном. Вся їх інфраструктура зруйнована, нічого живого там не залишилось. Хай тепер спробують відновити все – шансів стільки ж, скільки у Рашки на легке життя. Далі більше".

Також Cyber.Anarchy.Squad стверджують, що викрали інформацію про клієнтів компанії та надали окремий файл та скриншот зі скомпрометованої поштової скриньки на підтвердження своїх слів. "Інфотел", згідно з даними, працює приблизно з 400 клієнтами, чверть із яких — банки. Серед інших значаться кредитні організації та автосалони.

Згідно з даними сервісу Internet Outage Detection and Analysis (IODA), атака почалася 8 червня. Вона перервала роботу оператора зв'язку приблизно на 32 години.