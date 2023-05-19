Legion Pro 7i – це потужна машина, яка з легкістю впорається з найвимогливішими іграми, ресурсоємними програмами для роботи з графікою й відео, а також чудово підійде розробникам ігор у ролі основного робочого пристрою.

Однією з відмінностей Legion Pro 7i від інших ігрових ноутбуків є те, що він не жертвує іншими аспектами преміум-класу, такими, як дизайн та якість матеріалів, щоб зосередитися виключно на іграх. Загалом, Legion Pro 7i – це видатний ігровий ноутбук, який володіє усіма перевагами для здобування перемог у віртуальних світах. Ґаджет цілком вартий інвестицій, оскільки це один з найкращих пристроїв у своєму класі доступних на ринку сьогодні. Тож розберімось, чому Lenovo Legion Pro 7i дійсно вартий уваги.

Технічні характеристики

Колір Onyx Grey Сховище до 2 ТБ SSD (у максимальній конфігурації) Процесор Intel Core i9-13900HX Пам’ять 32GB DDR5 6000MHz Операційна система Windows 11 Pro (у максимальній конфігурації) Порти 4х USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Type-C Gen 2, Thunderbolt 4, HDMI, Combo jack Камера 1080p Full HD веб-камера з електронним затвором Дисплей 16", WQXGA (2560x1600), IPS, 240 Гц, з покриттям проти відблиску, 500 ніт Вага 2.8 кг GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 16 ГБ GDDR6, 16384 МБ GPU, 175 Вт.(у максимальній конфігурації) Розміри 363.4 x 262.15 x 21.95-25.9mm Мережа Intel Wi-Fi 6E AX211 2x2 + Bluetooth 5.1 M.2 Звук Stereo динаміки, 2 x 2W, audio by Harman, Smart Amplifier Адаптер та батарея Акумулятор на 99,9 Вт-год, адаптер живлення на 330 Вт, з підтримкою технології Super Rapid Charge Ціна від 139 999 грн

Продуктивність

Lenovo Legion Pro 7i може похизуватися потужним 24-ядерним 32-потоковим процесором, що робить його справжнім ігровим монстром. Завдяки процесору Intel Core i9-13900HX потужністю 55 Вт і графічному процесору Nvidia GeForce RTX 4090 з потужністю 175 Вт (у топовій конфігурації) ця машина з легкістю справляється з будь-якими сучасними іграми. Він підтримує технологію трасування променів і забезпечує найбільш реалістичну об’ємну графіку, що допоможе користувачам відкрити для себе нові революційні способи творчості та безпрецедентне прискорення робочого процесу.

Власний чіп LA2-Q від Lenovo живить спеціальний рушій штучного інтелекту Engine+, який оптимізує продуктивність на основі численних датчиків всередині ноутбука, забезпечуючи найкращу можливу потужність для ваших завдань.

Ігри на цій машині – це мрія, що стала реальністю. З Legion Pro 7i ви маєте можливість грати в ігри на максимальних налаштуваннях і повній роздільній здатності без будь-яких проблем. Це робить його найкращим вибором для геймерів. Продуктивність машини вражає навіть під час запуску ігор з технологією Nvidia Deep Learning Frame Generation, яка використовує штучний інтелект для створення додаткових кадрів без рендерингу в традиційному розумінні.

Охолодження

Коли справа доходить до ігрових ноутбуків, контроль температури має вирішальне значення для підтримки першокласної продуктивності. Lenovo Legion Pro 7i виводить охолодження на абсолютно новий рівень завдяки інноваційній системі терморегулювання Legion Coldfront 5.0. Ця система призначена для підтримки стабільної температури відеокарти та центрального процесора навіть за екстремальних навантажень, гарантуючи, що ви зможете грати годинами без жодних перебоїв у роботі.

Однією з визначних особливостей системи Legion Coldfront 5.0 є її вдосконалена система вентиляторів з 3D-лопатями товщиною 0,1 мм. Ця унікальна конструкція не лише забезпечує тиху та плавну роботу, але й ефективно відводить тепло, щоб внутрішні компоненти залишалися охолодженими. Legion Pro 7i також може похизуватися масивною системою впуску та випуску повітря, яка дозволяє досягти ефективної циркуляції повітря через ноутбук, ще більше підвищуючи теплову ефективність та продуктивність.

Завдяки цій безкомпромісній системі охолодження Legion Pro 7i легко справляється з енергоємними іграми та програмами. Незалежно від того, чи граєте ви в найновіші AAA ігри, чи запускаєте вимогливе до ресурсів програмне забезпечення, ви можете бути впевнені, що ноутбук залишатиметься прохолодним і підтримуватиме максимальну продуктивність.

Дизайн

Lenovo Legion Pro 7i має стриманий дизайн і ніщо, на перший погляд, не видає у ньому приналежність до ігрових ноутбуків. Весь корпус виготовлений з анодованого алюмінію, який не тільки здається неймовірно міцним, але й має м'яке на дотик покриття, що підкреслює його преміальність. Рідко можна зустріти такий високий рівень уваги до деталей та якості в ігровому ноутбуці, але Legion Pro 7i, безумовно, забезпечує це.

Водночас корпус ноутбука складається з 50% переробленого алюмінію в нижній кришці та 30% перероблених полімерів у верхній кришці, що робить пристрій чистим екологічно та візуально.

Шарнір – ще одна відмінна риса. Відкрити ноутбук однією рукою можна без особливих зусиль і не відчуваючи при цьому хиткості. Виступ у верхній частині дозволяє ще легше підняти дисплей великим пальцем.

З точки зору естетики, Legion Pro 7i – це витончений і стильний ноутбук, з гарним відтінком сірого, який матиме чудовий вигляд на вашому столі. Вентиляційні отвори також мають унікальну обробку, яка створює враження, ніби на ноутбуці є крихітні крапельки води, що додає йому індивідуальності.

І не забуваймо про RGB-підсвічування, яке додає дизайну додаткового шарму. Воно присутнє і на клавіатурі, а також у вигляді світлової смужки на передній панелі. Усе це на ваш смак може бути налаштоване у застосунку Lenovo Vantage, що дає вам чимало можливостей зробити пристрій ще більш індивідуальним.

Завдяки панелі моніторингу продуктивності в реальному часі ви можете контролювати розгін. За допомогою Legion Spectrum ви також можете налаштовувати RGB-підсвічування клавіш обираючи будь-який колір та налаштовуючи будь-яку кнопку. Окрім підсвітки на кожну з кнопок можна запрограмувати макроси під різноманітні програми та ігри.

Звичайно, як ігровий ноутбук, Legion Pro 7i має усі необідні порти, більшість з яких зручно розташовані на задній панелі.

Фірмовий вхід для зарядки, HDMI 2.1

Два порти USB Type-A

RJ45 Ethernet

USB Type-C з режимом DP Alt Mode й підтримкою зарядки 140 Вт.

Клавіатура

Клавіатура Legion TrueStrike дійсно здатна покращити ваш користувацький досвід. Завдяки просторій розкладці та цифровому блоку вона неймовірно зручна та функціональна як для ігор, так і для продуктивних завдань. Повнорозмірні клавіші зі стрілками дозволяють легко знаходити їх і використовувати під час інтенсивних ігрових сесій.

Друкувати на клавіатурі – абсолютне задоволення. Клавіші мають ідеальний хід і тактильний відгук, забезпечуючи чудовий баланс між комфортом і швидкістю реагування. Як ми вже згадували, обладнану RGB-підсвічуванням клавіатуру можна забарвити в будь-який колір виділивши навіть конкретні клавіші. Це не лише додає стильного вигляду, але й дозволяє легко орієнтуватися в умовах недостатнього освітлення.

Тачпад на Legion Pro 7i також реалізований чудово. Він досить великий, що робить навігацію та жести декількома пальцями простими. Попри його зміщене положення через наявність цифрового блоку, він все ще дуже інтуїтивно зрозумілий і простий у використанні.

Дисплей

Поговоримо про дисплей Lenovo PureSight Gaming, який спеціально продуманий для яскравих перемог. 16-дюймовий екран має співвідношення сторін 16:10 і роздільну здатність Quad HD+, що робить його неймовірно чітким. Роздільна здатність 2560x1600 робить цей ноутбук комфортним для роботи та розваг.

Частота оновлення екрана 240 Гц – ще одна переконуюча особливість пристрою. Вона забезпечує плавне зображення, що чудово підходить для динамічних ігор. Фактично цього більше ніж достатньо для сучасних ігор, що дає змогу бути на крок попереду суперників.

Попри те, що дисплей дійсно яскравий, його перевагою є можливість налаштувати яскравість до мінімальних значень, що дозволяє легко використовувати його в темних приміщеннях, не напружуючи очі.

До речі, для тих, хто багато працює за ноутбуком, буде неодмінною перевагою те, що екран оснащено технологією зниження випромінювання шкідливого синього світла. А ще він покритий антивідблиском.

Підсумок

Lenovo Legion Pro 7i – це видатний ігровий ноутбук, який привертає увагу преміальним дизайном і гарантує першокласну продуктивність. Пристрій здатен задовольнити найвимогливіших геймерів – він буквально створений для перемог.

Загалом пристрій володіє усіма перевагами і справді вартує своїх грошей. Якщо ви шукаєте потужний ігровий ноутбук, вам однозначно варто звернути увагу на Legion Pro 7i. Цей пристрій вартий інвестицій, оскільки це один з найкращих ігрових ноутбуків, доступних сьогодні на ринку.