Програма підняла його на висоту 5 метрів, потримала там і опустила на поверхню. Оновлення пройшло успішно і тепер вертоліт готовий до польотів по пересіченій місцевості.

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Велика перемога маленького гелікоптера

Польотна програма вертольота Ingenuity передбачала не більше п'яти польотів в атмосфері Марса. Спочатку єдиним завдання зонда була демонстрація можливості польоту в розрідженій атмосфері Червоної планети. Але раз за разом вертоліт піднімався у повітря і продовжує робити це досі.

Тим часом навігаційна програма була розрахована на підйоми і посадки на рівній місцевості в зоні приземлення марсохода. Наразі марсохід Perseverance перемістився в зону сильно пересіченої місцевості далеко від місця посадки, куди команда NASA прагне також перенести гелікоптер. Це означає, що навігаційну програму вертольота необхідно було навчити шукати місця для посадок серед каміння.

Нова програма для Ingenuity

Кілька останніх тижнів фахівці NASA оновлювали навігаційне ПЗ вертольота. Свій попередній 33-й за рахунком політ Ingenuity здійснив 24 вересня. Оновлена програма має забезпечити пошук вільного від каміння рівного посадкового майданчика, чому допомагає камера гелікоптера, а також враховуватиме рельєф місцевості для прокладання найбезпечнішого маршруту, для чого в пам'ять апарата завантажили цифрові карти.

Однієї невдалої посадки буде достатньо, щоб місія Ingenuity припинилася. Нове ПЗ має забезпечити прокладання маршруту таким чином, щоб вертоліт завжди мав шанс приземлитися на рівний майданчик.

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