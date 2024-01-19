"Нічні підказки" відображатимуться в акаунтах підлітків, і Instagram підтвердив, що цю функцію неможливо відключити. Однак соціальна мережа не уточнила, чи поширюватиметься нововведення на всіх підлітків, чи лише на тих, кому ще не виповнилося 18 років.

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Для чого це потрібно

Мотивація цього нововведення полягає в тому, щоб заохотити підлітків, які не можуть використовувати існуючі внутрішні функції Instagram для моніторингу часу, проведеного на платформі, завершувати роботу з програмою у нічний час.

Адміністрація соціальної мережі заявила:

Ми хочемо, щоб підлітки закривали Instagram з відчуттям того, що час, проведений в додатку, має сенс і витрачений цілеспрямовано, і ми знаємо, що сон особливо важливий для молодих людей.

На додаток до функції "Нічні підказки", Instagram надає підліткам та їхнім батькам цілу низку інструментів для відповідального управління часом, проведеним на платформі. Ці інструменти містять батьківський контроль і "Тихий режим", який вимикає сповіщення в додатку і автоматично надсилає відповіді на приватні повідомлення, інформуючи друзів і підписників про те, що користувач наразі недоступний, можливо, навчається або спить.