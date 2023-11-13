Lockbit, відома тим, що використовує своє однойменне програмне забезпечення з вимогою викупу для компрометації та обмеження доступу до даних, повідомила в жовтні, що вона успішно проникла в системи Boeing, отримавши доступ до значного обсягу конфіденційної інформації. За даними Reuters, більшість витоку файлів датується кінцем жовтня.

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Як відреагували в Boeing

Компанія Boeing визнала факт порушення безпеки, уточнивши, що це вплинуло на її бізнес з дистрибуції та продажу запчастин. Корпорація наголосила, що інцидент не вплине на безпеку польотів. Однак в Boeing утрималися від коментарів щодо того, чи отримав Lockbit доступ до оборонних або інших секретних даних.

В офіційній заяві представник Boeing зазначив:

Ми знаємо, що у зв'язку з цим інцидентом зловмисник, який вимагає викуп, опублікував інформацію, яку він нібито отримав з наших систем.

Компанія запевнила зацікавлені сторони, що розслідування цієї справи триває, і пообіцяла співпрацювати з правоохоронними, регуляторними органами та потенційно постраждалими сторонами.

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Lockbit, визнана однією з найдосвідченіших організованих злочинних груп у кіберпросторі, має значний досвід нападів на організації. За даними Агентства кібербезпеки та інфраструктурної безпеки США (CISA), Lockbit здійснила кібератаки на 1 700 організацій у Сполучених Штатах.