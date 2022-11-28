Для роботи програми використовуються дані з порталу Yasno. Саме тому зараз, коли діють аварійні відключення, на його покази не слід покладатися. Коли енергетики стабілізують роботу мережі, інформація буде точнішою.

Не пропустіть Як захистити свій гаманець від шахрайства: актуальні поради щодо кібербезпеки

Як працює програма

Наразі застосунок може відображати інформацію лише для столиці України. Доступний він лише для пристроїв iOS, однак робота над Android-версією триває. Також вже скоро у застосунку з'явиться більше міст.

У майбутньому автори обіцяють реалізувати сповіщення, які попереджатимуть про відключення світла за 15 хвилин. Зараз же у застосунку функціонують попередження про екстрені та аварійні відключення.

Автори застосунку також створили спільноту в Телеграмі. Там можна зв'язатися з розробниками, поставити їм запитання та довідатися про новини щодо програми.

Скачати програму для iPhone можна за цим посиланням.

Корисно! Шукаєте новий смартфон, але не знаєте, яку операційну систему краще обрати? Розповідаємо, хто сьогодні найкраще дбає про біометричні та персональні дані користувачів.