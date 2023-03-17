Зазначається, що новинка допоможе генерувати текст у Word, створювати презентації в PowerPoint і таблиці в Excel. Також вона зможе відстежувати оновлення у пов'язаних проєктах, допомагати в Microsoft Teams, а ще працює з листами в Outlook.

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Що відомо

Інструмент під назвою Copilot створений, щоб полегшити роботу людям, які активно працюють з офісними програмами.

Контент в офісних програмах можна буде створювати на основі текстових запитів:

У Word можна буде написати, відредагувати й узагальнити текст, спираючись на інші схожі за тематикою дані.

Excel зможе провести аналіз таблиць і візуалізувати дані, використовуючи команди природною мовою.

Презентації в PowerPoint генеруватимуться за допомогою готових документів і пропонуватимуть план виступу та налагоджуватимуть уже готові макети за текстовим запитом.

У зв'язці з Outlook Copilot зможе сортувати пошту, пропонувати відповіді та об'єднувати гілки листів.

Однак цілком покладатися на нейромережу не варто. Творці визнають, що Copilot здатний помилятися, але зможе "наштовхнути користувачів на цікаве вирішення завдань". Наразі розробка тестується і буде доступна в найближчі місяці.

У Microsoft підкреслили, що Copilot – це не просто чергова інтеграція з ChatGPT, а повноцінна система, яка об'єднує в собі додатки сервісу Microsoft 365 з даними Microsoft Graph і нейромережею GPT-4. Microsoft Graph дає змогу опрацьовувати унікальний контекст користувача і робити його більш результативним. При створенні документа на основі даних користувача, Copilot надішле запит у Microsoft Graph для отримання контексту і даних, а потім надішле модифікований запит у велику мовну модель GPT-4. Відповідь ШІ також буде перевірена в Microsoft Graph на безпеку і відповідність.