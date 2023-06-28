Хмарна Windows – це та ж сама операційна система, однак доступна віддалено через трансляцію робочого столу. Вона зі всіма вашими даними зберігається на серверах Microsoft, використовує всі їхні потужності для ідеально плавної роботи. З боку користувача потрібно лише комп'ютер чи інший пристрій на будь-якій ОС (наприклад, ви можете користуватися безплатною Linux), монітор або вбудований екран та інтернет. Так само як ви підключаєтесь через сторонні програми віддаленого доступу до чужого комп'ютера, так і підключаєтесь до свого акаунта Windows. Це вельми корисно для компаній, які працюють віддалено, бо адміністратори можуть легко надавати, керувати й забирати у працівника доступ до робочого комп'ютера.

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Хмара для користувачів

Про наміри компанії перенести Windows у хмару для звичайних користувачів стало відомо з презентації, проведеної ще у червні 2022 року, тобто рік тому. Компанія була змушена розкрити її тепер під час судового розгляду в рамках справи FTC проти Microsoft, яка триває прямо зараз. Загалом сам процес стосується придбання студії Activision Blizzard, але включає не лише загальну ігрову стратегію корпорації, а й те, як вона пов'язана з іншими частинами її бізнесу.

Тож переміщення "Windows 11 все більше в хмару" визначено як довгострокова можливість у споживчому просторі Microsoft "Сучасне життя", включаючи використання "потужності хмари" клієнтом для "забезпечення покращених послуг на основі штучного інтелекту".

Коли можна очікувати на хмарну Windows для користувачів, неясно. Як відомо, Microsoft зараз працює над наступною номерною версією ОС, яка буде щедро набита технологіями штучного інтелекту й повинна запропонувати оновлений інтерфейс, якщо вірити раннім чуткам. Таким чином хмарна версія може як існувати паралельно, так і вийти вже після Windows 12, як її логічний розвиток.