В умовах війни з Росією Україна бачить перспективи та шанс отримати перевагу за допомогою кращого оснащення технологіями – як військовими, так і соціальними. Одними з таких є безпілотники, які дозволяють працювати віддалено: спостерігати, розвідувати, знищувати ворога. ЗМІ вже давно називають це "війною дронів", адже обидві сторони їх активно використовують. Однак поки Росія через санкції не може отримати сучасні розробки, Україна сповна їх опановує. Михайло Федоров розкрив деталі.

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Армія дронів

Міністр оцінив прогрес у питання розвитку безпілотних технологій в Україні з точки зору власного виробництва. Так, за його словами, у порівнянні з минулим роком виробництво в Україні за деякими категоріями зросло в десятки разів, а в окремих випадках навіть у сотні разів. Галузь активно розвивається, і якщо восени в експлуатацію були введені 7 компаній, то зараз це вже 40. Крім того, найближчим часом у планах ще десятки компаній, з якими держава укладе контракти.

"Ми бачимо, що вже працює на ринку понад сто компаній, які виробляють БПЛА для фондів, які купують люди, військові, і компанії, які чекають державного замовлення. Відбувається розробка нових продуктів. Наприклад, завтра ми будемо проводити антишахед-хакатон, де буде більше ніж 300 учасників, які ділитимуться своїми продуктами, як можна дешевше збивати "шахедів" на території нашої країни. Тобто відбувається така певна технологічна революція. Для цього ми багато зробили з точки зору бюрократії – вбили її там, де потрібно. Маржинальність збільшили для компаній, які займаються БПЛА, прибрали зайві податки, ПДВ з імпорту комплектуючих, з БПЛА", – розповідає Федоров.

Проте попереду нові виклики, тому в міністерстві продовжують працювати. За останній рік було збільшено фінансування "в рази". Конкретних сум міністр не називає.

Є позитивна динаміка, я її точно бачу. Але потрібно ще більше БПЛА, потрібно 24 на 7 працювати. [...] Коли ми зрозуміємо, що в нас БПЛА достатньо, це коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Нам завжди буде недостатньо, поки ми не вийдемо на свої кордони,

– додає Михайло Федоров.

Тому, на думку міністра, потрібно щодня збільшувати виробництво, стимулювати його, збільшувати фінансування, і в нас достатньо талановитих людей для цього. Це найголовніше, що в нас є – людський капітал, який залишився в Україні, і який не можна ігнорувати.

Антишахед-хакатон

Що стосується вже згаданого хакатону, то Федоров конкретизує, що він стосуватиметься різних українських рішень, які дозволять краще збивати іранські дрони, якими користується Росія, бомбардуючи інфраструктуру. За його словами, мова йтиме не тільки про безпілотники.

"Я думаю, не тільки. Це можуть бути й автоматизовані турелі, наприклад, які ідентифікують акустичні цілі та збивають. Це може бути й про виявлення БПЛА, тому що виявлення та ідентифікація є також важливим кроком для ефективного збиття БПЛА. І це також впливає на ціну, тому що чим раніше ти виявив, тим раніше можеш застосувати озброєння, яке може бути дешевшим, а не ППО, яке захищає певний об'єкт і є дороговартісним. Тобто будуть різні рішення у різних категоріях – від виявлення та ідентифікації до знищення. Ми будемо дивитися завтра ці рішення і вирішувати, що фінансувати й що розвивати", – каже Федоров.