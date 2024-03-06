Федеральна влада заарештувала льотчика Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Массачусетс у будинку його матері в квітні минулого року. Після тривалого судового розгляду Джек Тейшейра відкликав свою заяву про невинуватість у понеділок, обмінявши визнання провини на зменшення тривалості ув'язнення. Якби він пішов до суду і програв, йому б загрожувало до 60 років за ґратами.

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Деталі справи

У федеральному суді Бостона Тейшейра визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення в "навмисному зберіганні і передачі інформації, що має значення для національної оборони" відповідно до Закону про шпигунство.

Військовослужбовця ВПС США звинувачують у поширенні секретних документів на сервері Discord, орієнтованому на гру Minecraft, наприкінці 2022 року. Розміщені файли містили великі обсяги інформації про війну в Україні (в тому числі деталі про військову техніку та пересування російських і українських військ), а також про спроби Росії накопичити більше зброї з Єгипту та Туреччини. Згодом цей контент потрапив на 4chan, Telegram, а також інші сервери Discord.

Витік документів також містив звіт про злам неназваної американської компанії "іноземним супротивником" і подробиці про змову з метою нападу на американських військових, які служать за кордоном.

Уряд заявив, що не знайшов доказів навмисних шпигунських мотивів, а також не звинувачував Тейшейру в тому, що він діяв інформатор за прикладом Едварда Сноудена. Натомість прокурори дійшли висновку, що він хотів здобути статус серед своїх онлайн-друзів.

Суддя Індіра Талвані, яка головує у справі, призначила слухання на вересень, щоб остаточно затвердити угоду. Згідно з цією угодою, вирок передбачає не більше 16 років ув'язнення. Адвокат підсудного Майкл К. Бахрах каже, що незрілість Тейшейри зіграла вирішальну роль. Він наполягатиме на якнайменшому терміні ув'язнення, який, судячи з усього, не може бути меншим, ніж 11 років. "Він ще зовсім дитина. Ми зможемо з'ясувати, чому його молодість зіграла таку важливу роль", – каже адвокат.

У рамках свого розслідування цієї справи видання NYT опрацювало понад 9 500 повідомлень Тейшейри. Воно виявило його одержимість "зброєю, масовими розстрілами, тіньовими теоріями змови", а також доведенням того, що він "мав рацію і все знав".