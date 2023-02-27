Дослідження показало, що астероїд багатий на пребіотичні органічні речовини, включаючи кілька типів амінокислот, які використовуються для побудови білків, необхідних для регулювання хімічних реакцій і формування структур, таких як волосся і м'язи. Ці молекули також можуть бути створені різними неживими процесами, такими як хімічні реакції, які можуть відбуватися в астероїдах.

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Крім того, зразок з Рюґу містить органічні молекули пребіотиків, які утворюються в присутності рідкої води, ще одного життєво важливого для життя інгредієнта, такого як аліфатичні аміни, карбонові кислоти, поліциклічні ароматичні вуглеводні та азотовмісні гетероциклічні сполуки.

Чому це важливе дослідження

Отримані дані підтверджують теорію про те, що основні інгредієнти, необхідні для зародження життя на Землі, могли бути доставлені на планету в її зародковому стані з космосу. Пошук цих хімічних процесів, які могли призвести до появи життя на Землі, відомий як "пребіотична хімія".

У дослідженні також порівнювали зразок з Рюґу зі зразками з астероїда Бенну, зібраними у 2020 році. Очікується, що місія OSIRIS-REx поверне на Землю набагато більшу масу зразків з Бенну в 2023 році і надасть ще одну важливу можливість вивчити сліди органічних будівельних блоків життя на багатому вуглецем астероїді.

Хоча деякі органічні сполуки не були знайдені у зразку Рюґу, команда підозрює, що вони можуть бути присутніми, але їхня кількість була нижчою за межу виявлення, враховуючи малу масу проаналізованого зразка. Майбутні дослідження продовжать порівнювати зразок Рюґу зі зразками з інших астероїдів.

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Місія Hayabusa 2

Космічний апарат Hayabusa 2 Японського агентства аерокосмічних досліджень зібрав зразки з Рюґу, розташованого на відстані близько 215 мільйонів миль від Землі, у лютому 2019 року. Потім зразки були повернуті на Землю в грудні 2020 року, а в 2021 році їх почали досліджувати в Японії.

Це дослідження є першим органічним аналізом зразків Рюґу, які будуть вивчатися протягом багатьох років. Результати дають цінну інформацію про походження життя на Землі і можуть мати наслідки для нашого розуміння можливості існування життя на інших планетах.