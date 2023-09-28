Що відомо

Першим про це повідомив російський новинний телеграм-канал Mash. Там пишуть, що дуже потужна DDoS-атака з-за кордону спрямована на систему реєстрації пасажирів у Домодєдово (аеропорт, розташований поряд із Москвою), пише 24 Канал.

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Наразі невідомо, хто саме стоїть за цією атакою. Зазвичай подібні кампанії влаштовує українська IT-Армія, однак її офіційні соцмережі поки що мовчать про це. Хай там як, але хакери заморозили роботу стійок реєстрації в аеропорту, спровокувавши "гігантські черги і затримки рейсів".

Ціллю атаки нібито стала російська система "Леонардо". Як зазначає джерело, її лише нещодавно почали використовувати. Вона прийшла на заміну зарубіжним аналогам.

Імовірно, західні розробники програмного забезпечення для аеропортів відмовилися продовжувати ліцензії росіянам, тому вони були змушені впроваджувати власне рішення, яким і стала програма "Леонардо". Але як і будь-який код, зліплений поспіхом, він виявився вразливим.

Працівники Домодєдово обіцяють відновити роботу найближчим часом, проте навряд чи вони знають, скільки часу на це піде.

Тим часом аналогічні повідомлення з'являються й про інші аеропорти – Внуково і Шеремєтьєво. Обидва також обслуговують Москву і попали під DDoS-атаку.