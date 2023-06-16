Що відомо
Кургани, вік яких не перевищує 4400 років, розташовані за 16 кілометрів від Стоунхенджа. Це понад 20 круглих насипів, побудованих між 2400 і 1500 роками до нашої ери на крейдяному схилі пагорба поблизу Харнхема на околиці Солсбері на південному заході Англії.
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Окрім близькості місць, немає жодних доказів того, що кладовище було пов'язане зі знаменитим пам'ятником. Але кургани були побудовані приблизно в той самий час, що й деякі з центральних етапів Стоунхенджу.
Більшість курганів були побудовані в бронзову добу між 4 400 і 3 500 роками тому, але археологи вважають, що найдавніший курган може бути ще більш древнім / Фото Cotswold Archaeology
Новознайдені кургани різняться за розмірами: найменший має близько 10 метрів у поперечнику, а найбільший – 50 метрів. Але більшість курганів мають від 20 до 30 метрів у поперечнику. Кожен приховував багато могил, розташованих колом. Після прибуття на місце у 2022 році археологи повністю розкопали п'ять курганів на двох ділянках. Один з них певний час лишався непоміченим, оскільки був покритий пухким ґрунтом, змитим з піднесеної місцевості.
Стародавнє поховання / Фото Cotswold Archaeology
Стародавнє поховання / Фото Cotswold Archaeology
Один з курганів спочатку був оточений ровом овальної форми, який ще в доісторичний період був замінений іншим ровом, майже круглим. Це дозволяє припустити, що цей курган міг бути побудований раніше за інші, в період неоліту, який закінчився близько 2400 року до нашої ери. Масове поховання біля його центру містило рештки дорослих і дітей.
Поряд із ровом знайшли яму з рогами благородного оленя (Cervus elaphus), які високо цінувалися в неоліті для виготовлення знарядь праці, ритуальних артефактів і дрібних предметів, таких як шпильки та гребінці.
Схованка оленячих рогів / Фото Cotswold Archaeology
Більше могил
Археологи розкопали залишки дев'яти інших поховань і три артефакти з могил серед курганів. У деяких випадках серед поховань були глиняні "келихи" – характерні круглі посудини для пиття — що вказує на те, що поховані в них люди належали до "культури дзвонових келихів" бронзового віку, яка була поширена в Британії приблизно після 2450 року до нашої ери.
Команда Cotswold Archaeology також знайшла докази присутності тут людей у пізнішу залізну добу і сліди саксонської будівлі (п'яте — одинадцяте століття нашої ери).
Наконечник стріли був виготовлений з кременю в епоху неоліту / Фото Cotswold Archaeology