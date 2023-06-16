Що відомо

Кургани, вік яких не перевищує 4400 років, розташовані за 16 кілометрів від Стоунхенджа. Це понад 20 круглих насипів, побудованих між 2400 і 1500 роками до нашої ери на крейдяному схилі пагорба поблизу Харнхема на околиці Солсбері на південному заході Англії.

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Окрім близькості місць, немає жодних доказів того, що кладовище було пов'язане зі знаменитим пам'ятником. Але кургани були побудовані приблизно в той самий час, що й деякі з центральних етапів Стоунхенджу.



Більшість курганів були побудовані в бронзову добу між 4 400 і 3 500 роками тому, але археологи вважають, що найдавніший курган може бути ще більш древнім / Фото Cotswold Archaeology

Багато археологів сьогодні вважають, що Стоунхендж також був переважно місцем поховання, хоча він також міг функціонувати як місце громадських зборів або навіть календар.

Новознайдені кургани різняться за розмірами: найменший має близько 10 метрів у поперечнику, а найбільший – 50 метрів. Але більшість курганів мають від 20 до 30 метрів у поперечнику. Кожен приховував багато могил, розташованих колом. Після прибуття на місце у 2022 році археологи повністю розкопали п'ять курганів на двох ділянках. Один з них певний час лишався непоміченим, оскільки був покритий пухким ґрунтом, змитим з піднесеної місцевості.



Стародавнє поховання / Фото Cotswold Archaeology



Стародавнє поховання / Фото Cotswold Archaeology

Один з курганів спочатку був оточений ровом овальної форми, який ще в доісторичний період був замінений іншим ровом, майже круглим. Це дозволяє припустити, що цей курган міг бути побудований раніше за інші, в період неоліту, який закінчився близько 2400 року до нашої ери. Масове поховання біля його центру містило рештки дорослих і дітей.

Поряд із ровом знайшли яму з рогами благородного оленя (Cervus elaphus), які високо цінувалися в неоліті для виготовлення знарядь праці, ритуальних артефактів і дрібних предметів, таких як шпильки та гребінці.



Схованка оленячих рогів / Фото Cotswold Archaeology

Більше могил

Археологи розкопали залишки дев'яти інших поховань і три артефакти з могил серед курганів. У деяких випадках серед поховань були глиняні "келихи" – характерні круглі посудини для пиття — що вказує на те, що поховані в них люди належали до "культури дзвонових келихів" бронзового віку, яка була поширена в Британії приблизно після 2450 року до нашої ери.

Команда Cotswold Archaeology також знайшла докази присутності тут людей у пізнішу залізну добу і сліди саксонської будівлі (п'яте — одинадцяте століття нашої ери).



Наконечник стріли був виготовлений з кременю в епоху неоліту / Фото Cotswold Archaeology