Деталі відкриття

Результат досягається за допомогою двоступеневого каталізатора. Він дозволяє наростити використання методу до промислових масштабів. За цією розробкою стоять хімік з Єльського університету Хайлянг Ван та його команда. Результати своєї роботи вони описали в Nature Nanotechnology, повідомляє 24 Канал.

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Метанол, широко використовуване рідке паливо для двигунів внутрішнього згоряння та інших застосувань, пропонує багатообіцяючий спосіб зменшення викидів парникових газів та боротьби зі зміною клімату. Цей процес може мати далекосяжне застосування і в інших галузях промисловості.

Перетворення CO 2 на метанол – це двоетапна хімічна реакція:

Спочатку CO 2 реагує з каталізатором, перетворюючись на монооксид вуглецю (CO).

реагує з каталізатором, перетворюючись на монооксид вуглецю (CO). Потім CO проходить каталітичну реакцію і перетворюється на метанол.

Найефективніший попередній процес, також розроблений у лабораторії Вана, використовував один каталізатор, виготовлений з молекул тетраамінофталоціаніну кобальту, закріплених на вуглецевих нанотрубках. Але на цьому однокомпонентному каталізаторі описані вище два етапи реакції проходили не так ефективно, як би хотілося, до того ж несли певні ризики для самих учених. Однак, застосувавши два каталізатори, обидва етапи підвищують свою ефективність і дають нам значно надійніший процес.

Новий процес починається з нікелевого тетраметоксифталоціаніну, який перетворює CO 2 на CO. Новоутворений СО потім мігрує на ділянку кобальту. Вчені називають це "перекиданням" або "переливанням". Саме на цьому етапі завершується перетворення в метанол.

Робота пропонує потенційно масштабоване рішення для зменшення вуглецевого сліду та прискорення переходу до чистішої енергії, впевнений Конор Руні, колишній аспірант у лабораторії Вана та співавтор нового дослідження. Руні є засновником Oxylus Energy, компанії, яка співпрацює з галузевими партнерами для перетворення вуглецевих відходів у рідке метанолове паливо на основі досліджень лабораторії Вана. Наразі неясно, коли це відкриття можна буде застосувати у великих масштабах.