Автора розробки Еніас Кайяо, який назвав її "Sacha_GPT", каже, що був одержимий великою мовною моделлю від OpenAI й тими, що вона може робити. Він "постійно думав" про можливість створення "людиноподібних агентів", які поводяться й діють, як люди. Врешті узявся за роботу.

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Sacha_GPT

Я побачив, як з'явилося безліч проєктів подруг зі штучним інтелектом, які мали цікаві функції. Більшість з них мають закритий початковий код. Це спонукало мене створити версію з відкритим кодом, щоб кожен міг створити свою власну [дівчину],

– каже Еніас Кайяо.

Розробка Кайяо є сумішшю різних технологій. Тут і GPT-модель OpenAI, і чат-бот Bard від Google, і розробка фірми ElevenLabs, яка випускає програмне забезпечення для синтезу мовлення з природним звучанням та перетворення тексту в мовлення, і генератор тексту в зображення Stable Diffusion.

За основу першої версії він узяв свою реальну дівчину. Вона заявила, що повністю підтримує проєкт: "Еніас уже кілька тижнів говорить про ШІ-компаньйонів, – каже Саша Людвіг. – Я вважаю крутим, що він хоче спробувати клонувати мене, а не якогось випадкового інфлюенсера в інтернеті".

Як пише джерело, хоча в цьому випадку Кайяо й отримав дозвіл, забезпечення згоди в інших випадках навряд чи можна вважати реальним. Маючи цю технологію та достатньо даних про людину, ви можете безперешкодно створити ШІ-версію кого завгодно, яка буде грати за вашими правилами, спілкуватися на обрані вами теми тощо.

Неясно, який саме набір даних потрібен. Імовірно, це аудіо- та відеозаписи (розробник заявляє, що завантажив відеозаписи з YouTube shorts), фотографії, текстове листування чи публікації в соцмережах для виявлення патернів поведінки та часто вживаних слів та подібне.