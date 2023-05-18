У дослідженні змоделювали геологічні зміни під містом, а потім порівняли з реальними, спостережуваними даними. Наукова стаття вже вийшла в Earth’s Future.

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Нью-Йорк приречений?

Поступове осідання земної поверхні відбувається, коли "стискаються" м'які відкладення, або надто високим є навантаження, що тисне на землю (так, наприклад, відбувається в Антарктиді).

Дослідження показало, що Нью-Йорк опускається зі швидкістю 1-2 міліметри на рік під вагою хмарочосів. Деформація може створити проблеми для низинного міста, де проживає понад 8 мільйонів людей. Це насамперед зростаючий ризик повеней, що посилюється загальним підвищенням рівня моря на планеті.

Кожна нова висотна будівля, побудована на узбережжі, річці або березі озера, може збільшити ризик повені в майбутньому,

– пишуть автори статті, вчені з Геологічної служби США та Університету Род-Айленда.

Сукупна маса більш ніж мільйона будівель, побудованих у Нью-Йорку, склала 764 мільйони тонн. Оцінки включають тільки масу будівель і їхній вміст, але не автотраси, тротуари, мости, залізниці та інші асфальтовані ділянки Нью-Йорка, які також додають колосального навантаження на поверхню, враховуючи складну геологію під Нью-Йорком, де багато піску, мулу і глинистих озерних відкладень.

З'ясувалося, що найбільш схильний до просідання Нижній Мангеттен. Дослідники попереджають, що зростаюча урбанізація, зокрема осушення і відкачування ґрунтових вод, може тільки посилити проблему.

Подібна ситуація характерна для всіх прибережних мегаполісів світу. Здебільшого земля осідає швидше, ніж піднімається рівень моря, а це означає, що жителі зіткнуться з повенями раніше, ніж прогнозують кліматичні моделі.