Варто відразу зазначити, що тут вказано не повний перелік оновлень, адже це лише початок розробки нової ОС. Ми побачимо значно більше згодом, коли виходитимуть бета-версії, доступні звичайним користувачам. Сама операційна система Android 15 вийде в стабільній версії у жовтні разом із новими смартфонами Google Pixel.

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Що нового в Android 15 "під капотом"

Перша Android 15 Developer Preview не приносить багато сюрпризів. Як і в попередніх версіях Android, Google приділяє конфіденційності набагато більше уваги, ніж раніше. Тут, наприклад, вдосконалений пакет Privacy Sandbox . Це технологія, спрямована на захист конфіденційності користувачів в інтернеті, яка дозволяє розробникам правильно й безпечно використовувати різноманітні інструменти для свого бізнесу. Основне завдання впровадження Privacy Sandbox – припинення підтримки сторонніх файлів cookie.

. Це технологія, спрямована на захист конфіденційності користувачів в інтернеті, яка дозволяє розробникам правильно й безпечно використовувати різноманітні інструменти для свого бізнесу. Основне завдання впровадження Privacy Sandbox – припинення підтримки сторонніх файлів cookie. Оновлення також приносить кращу функціональність цілісності файлів , яка використовує функцію "fs-verity" з ядра Linux. Google стверджує, що "за допомогою fs-verity файли можуть бути захищені власними криптографічними підписами, що допоможе вам переконатися, що вони не були підроблені або пошкоджені". Компанія також розповідає про те, як ця функція забезпечить кращий захист від шкідливого програмного забезпечення та будь-яких несанкціонованих змін файлів.

, яка використовує функцію "fs-verity" з ядра Linux. Google стверджує, що "за допомогою fs-verity файли можуть бути захищені власними криптографічними підписами, що допоможе вам переконатися, що вони не були підроблені або пошкоджені". Компанія також розповідає про те, як ця функція забезпечить кращий захист від шкідливого програмного забезпечення та будь-яких несанкціонованих змін файлів. Android 15 також отримає перевагу від Android Dynamic Performance Framework або ADPF , яку компанія анонсувала кілька років тому. Ця платформа дозволяє розробникам оптимізувати продуктивність вимогливих до ресурсів ігор та додатків. Нова операційна система просуне цей набір ще далі і запропонує режим енергоефективності, кращу продуктивність, в тому числі й в іграх, а також краще справлятиметься з нагрівом.

, яку компанія анонсувала кілька років тому. Ця платформа дозволяє розробникам оптимізувати продуктивність вимогливих до ресурсів ігор та додатків. Нова операційна система просуне цей набір ще далі і запропонує режим енергоефективності, кращу продуктивність, в тому числі й в іграх, а також краще справлятиметься з нагрівом. В збірці виявили й покращення в роботі з центральним процесором та графічним процесором, які дозволять розробникам краще збалансувати продуктивність та ефективність у вимогливих програмах і завданнях.

А ось, що ми помітимо

Частковий запис екрана та спільний доступ до нього — це те, про що ми чули вже деякий час. З останньою версією Android 15 Developer Preview компанія Google надає цю функцію користувачам. Функція працює відповідно до своєї назви — замість того, щоб записувати весь екран, вона дозволяє записувати певну частину дисплея, якою ви хочете поділитися з кимось. Це, безумовно, чудовий спосіб покращити конфіденційність і водночас мати можливість ділитися екраном без жодних проблем.

— це те, про що ми чули вже деякий час. З останньою версією Android 15 Developer Preview компанія Google надає цю функцію користувачам. Функція працює відповідно до своєї назви — замість того, щоб записувати весь екран, вона дозволяє записувати певну частину дисплея, якою ви хочете поділитися з кимось. Це, безумовно, чудовий спосіб покращити конфіденційність і водночас мати можливість ділитися екраном без жодних проблем. Нові тактильні відчуття під час налаштування яскравості в швидких налаштуваннях. Судячи з усього, нас чекає новий особливий тим вібрації, коли ви перетягуєте повзунок яскравості.



Налаштування яскравості / Фото 9to5google

Android 15 дозволяє також керувати вібрацією клавіатури з Налаштувань. Поки що незрозуміло, що саме принесе ця функція, бо вона не пов'язується з жодною з програм клавіатури, навіть з власним застосунком від Google.

з Налаштувань. Поки що незрозуміло, що саме принесе ця функція, бо вона не пов'язується з жодною з програм клавіатури, навіть з власним застосунком від Google. Android 15 Developer Preview також пропонує більш комплексні інструменти камери для сторонніх додатків, кращу підтримку Health Connect та підтримку віртуальних MIDI-додатків.

Функція "Охолодження сповіщень" дозволить поступово зменшувати гучність сповіщень, коли ви отримуєте їх багато з однієї програми. Тобто перше сповіщення приходить на повній гучності, наступні поступово її зменшують. Буде корисно в спілкуванні з тими людьми, які не вміють вміщати весь свій текст в одне повідомлення, а розбивають його по кілька слів на багато меседжів.

Android 15 Developer Preview 1 на сумісний Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 і Pixel 8 Pro. Загалом встановити його може кожен, але це рекомендують робити лише професійним розробникам, оскільки система вкрай нестабільна й має величезну кількість помилок та багів навіть з базовими функціями.