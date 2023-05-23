Вибух, якого не було

Як пишуть джерела, зображення розповсюдили десятки облікових записів у соцмережах. На картинці видно величезну хмару диму біля будівлі й стверджується, що біля Пентагону стався вибух уранці в понеділок.

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У департаменті поліції Арлінгтона швидко заявили, що зображення і пов'язані з ним заяви є фальшивими.

Жодного вибуху чи інциденту на території Пентагону або поблизу неї не відбувається, і немає ніякої безпосередньої загрози або небезпеки для громадськості,

– написала в понеділок поліція Арлінгтона у своєму твітері.

І хоча поліція прямо не каже, що зображення є роботою штучного інтелекту, воно має деякі характерні ознаки згенерованих штучним інтелектом "фото". Наприклад, колони будівлі на фейковій фотографії різняться за розміром, паркан в деяких місцях зливається з тротуаром, машини зливаються в одну безформну масу тощо.

Фотографію поширили десятки акаунтів у соціальних мережах, у тому числі RT, російське державне ЗМІ, яке має понад 3 мільйони підписників. Згодом пост було видалено.

Інформацію про вибух уперше опублікував Twitter-акаунт @DeItaone (сторінка вже видалена) о 10:06 ранку. До 10:10 ринок впав на 0,26%, але досить швидко відновився. Пізніше DeItaone сам написав, що новина про вибух була фейковою.