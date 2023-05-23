Вибух, якого не було
Як пишуть джерела, зображення розповсюдили десятки облікових записів у соцмережах. На картинці видно величезну хмару диму біля будівлі й стверджується, що біля Пентагону стався вибух уранці в понеділок.
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У департаменті поліції Арлінгтона швидко заявили, що зображення і пов'язані з ним заяви є фальшивими.
Жодного вибуху чи інциденту на території Пентагону або поблизу неї не відбувається, і немає ніякої безпосередньої загрози або небезпеки для громадськості,
– написала в понеділок поліція Арлінгтона у своєму твітері.
І хоча поліція прямо не каже, що зображення є роботою штучного інтелекту, воно має деякі характерні ознаки згенерованих штучним інтелектом "фото". Наприклад, колони будівлі на фейковій фотографії різняться за розміром, паркан в деяких місцях зливається з тротуаром, машини зливаються в одну безформну масу тощо.
Фотографію поширили десятки акаунтів у соціальних мережах, у тому числі RT, російське державне ЗМІ, яке має понад 3 мільйони підписників. Згодом пост було видалено.