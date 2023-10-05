Pixel Watch 2 зберігає минулорічний дизайн з куполоподібним склом. Але весь годинник став тоншим без шкоди для міцності. Корпус виготовлено зі 100% переробленого алюмінію, що знижує вагу пристрою з 36 грамів у першому поколінні до 31 грама. Це також повинно покращити якість відстеження фізичних вправ та сну.

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Характеристики Pixel Watch 2

Якщо дивитися на годинник спереду, то найпомітнішою відмінністю буде коронка, яка стала більш округлою і менш схожою на кришечку від пляшки. Велике покращення полягає в тому, що він поєднується з більш плавною тактильною поверхнею та внутрішньою прокруткою інтерфейсу (наприклад, у списку додатків).

Розмір годинника залишився незмінним – 41 міліметр. Інших варіантів немає. Без змін лишилась і система роз'ємів для ремінців, тож ви зможете носити ремінці від першого покоління годинника. Цього року до колекції ремінців додали перфорований Active Sport Band і тонкий Icon Band, що імітує ювелірні прикраси.

Pixel Watch 2 / Фото Google

Водонепроникність годинника, як і раніше, становить 50 метрів, але тепер вона доповнена захистом від пилу та води за стандартом IP68.

Інша фізична зміна — це відсутність отвору поруч з решіткою динаміка, оскільки Google об'єднав виріз для мікрофона і висотоміра на іншій стороні.

Дійсно помітні зміни чекають на зворотному боці, де розміщені сенсори.



Задня сторона Pixel Watch 2 / Фото Google

Тут ви знайдете новий багатопроменевий датчик частоти серцевих скорочень , який може отримувати кращі показники, коли ви займаєтеся активною діяльністю з великою кількістю рухів, оскільки має кілька точок контакту. Зокрема, кілька світлодіодів і фотодіодів вимірюватимуть ваш пульс під різними кутами і в різних положеннях, щоб надати кілька незалежних оцінок. Загалом, це на 40% точніше під час інтенсивних тренувань та спінінгових вправ, причому система автоматично перемикається між одно- та багатопрофільними режимами на основі того, "наскільки важко ви працюєте". Алгоритм штучного інтелекту для вимірювання пульсу, представлений в оригінальному годиннику, було оновлено, щоб зробити його більш точним.

, який може отримувати кращі показники, коли ви займаєтеся активною діяльністю з великою кількістю рухів, оскільки має кілька точок контакту. Зокрема, кілька світлодіодів і фотодіодів вимірюватимуть ваш пульс під різними кутами і в різних положеннях, щоб надати кілька незалежних оцінок. Загалом, це на 40% точніше під час інтенсивних тренувань та спінінгових вправ, причому система автоматично перемикається між одно- та багатопрофільними режимами на основі того, "наскільки важко ви працюєте". Алгоритм штучного інтелекту для вимірювання пульсу, представлений в оригінальному годиннику, було оновлено, щоб зробити його більш точним. Компанія також не забула про датчик безперервної електродермальної активності (cEDA) для відстеження стресу шляхом моніторингу мікроскопічних крапельок поту, а також частоти серцевих скорочень та їх варіабельності (HRV) і температури шкіри . Він визначатиме, коли ви перебуваєте у стані стресу протягом дня, підказуватиме вам, як заспокоїтися (наприклад, дихальні вправи з інструкціями), а також матиме можливість реєструвати ваш настрій. Це частина нового додатку Fitbit Relax.

для відстеження стресу шляхом моніторингу мікроскопічних крапельок поту, а також і . Він визначатиме, коли ви перебуваєте у стані стресу протягом дня, підказуватиме вам, як заспокоїтися (наприклад, дихальні вправи з інструкціями), а також матиме можливість реєструвати ваш настрій. Це частина нового додатку Fitbit Relax. Спеціальний датчик температури шкіри повертає фактичні показники і робить відстеження нічних коливань більш точним.

Інтерфейс Fitbit для тренувань був перероблений з покращеною статистикою в реальному часі. Оптимізований для заокругленого екран, він включає в себе дугу для зон серцебиття. Дві функції тренування дозволяють встановити цільову зону частоти серцебиття і темп (під час бігу) за допомогою голосового та вібраційного зворотного зв'язку. Також є автоматичний старт і зупинка для семи вправ, таких як біг і їзда на велосипеді на свіжому повітрі.

Все працює на чотирьохядерному чипі Snapdragon W5 , який, за словами Google, призведе до покращення продуктивності в різних сценаріях використання. Google особливо прагне, щоб інтерфейс користувача не гальмував і не збоїв.

, який, за словами Google, призведе до покращення продуктивності в різних сценаріях використання. Google особливо прагне, щоб інтерфейс користувача не гальмував і не збоїв. Час автономної роботи тепер становить 24 години з увімкненою функцією AOD.

з увімкненою функцією AOD. Це поєднується з новим зарядним пристроєм, який скасовує бездротове заряджання, замінюючи його контактними штифтами, так само, як на смартгодинниках Fitbit. Фактично, зарядний пристрій Sense/2 і Versa 3/4 працює з Pixel Watch 2. Це дозволяє швидше поповнювати заряд, водночас зменшуючи нагрівання, притаманне бездротовому заряджанню. Ви отримаєте повний день заряду за 75 хвилин.



Так тепер виглядає зарядний пристрій Pixel Watch 2 / Фото 9to5google



Так тепер виглядає зарядний пристрій Pixel Watch 2 / Фото 9to5google



Так тепер виглядає зарядний пристрій Pixel Watch 2 / Фото 9to5google

Годинник працює в парі з операційною системою Wear OS 4.

Цього року компанія нарешті запустила для годинників додаток Gmail, що дозволяє переглядати поштову скриньку, замість того, щоб покладатися лише на вхідні сповіщення. Також є додаток "Календар", у якому вперше з'явився розклад, що включає в себе Google Tasks. Тим часом, Google Assistant може відповідати на запитання про здоров'я та фітнес через Fitbit. Нарешті, є резервне копіювання та відновлення при отриманні нових пристроїв.

Що стосується особистої безпеки, ви можете ініціювати перевірку безпеки зі свого зап'ястя, яка активує обмін даними про місцезнаходження з довіреними екстреними контактами, якщо ви не підтвердите після попередньо встановленого таймера.

Ви також можете налаштувати відображення медичної інформації, наприклад, групи крові, алергії або стану здоров'я.

Pixel Watch 2 / Фото Google

Pixel Watch 2 доступний у таких варіаціях:

Корпус у кольорі полірованого срібла + ремінець Bay (блакитний).

Корпус у кольорі полірованого срібла + ремінець кольору Порцеляна.

Матовий чорний + Обсидіан.

Шампанське золото + ліщина.

Ціна

Ціна Pixel Watch 2 залишається на рівні 349 доларів за версію з Wi-Fi та 399 доларів з LTE.