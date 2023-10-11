Що ми бачимо на фото
Нещодавно опубліковане зображення, зроблене космічним телескопом Джеймса Вебба, демонструє NGC 346 у всій її небесній пишноті.
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Блакитні клапті світла на фотографії пояснюються випромінюванням таких молекул, як силікати і поліциклічні ароматичні вуглеводні, тоді як червоні фрагменти підкреслюють частинки пилу, які були нагріті найяскравішими і наймасивнішими зірками, що знаходяться в ядрі цього регіону.
Молоді зорі в сусідній галактиці / Фото NASA
Астрономи ретельно проаналізували це зображення, виявивши загалом 1001 помітну світлу точку. Як зазначено в супровідному повідомленні, більшість цих світлих точок є новонародженими зірками, прихованими пиловою завісою. Цей зоряний анклав, кишеня Всесвіту, значно молодший за нашу галактику Молочний Шлях, для якої характерний дефіцит важких елементів.
Очікувалося, що космічний пил, побічний продукт цих важких елементів, у регіоні NGC 346 буде розрідженим. Однак останнє зображення перевершило очікування, виявивши "велику кількість пилу в цьому регіоні", як передали представники Вебба у своїй заяві.
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Астрономи зараз використовують це захоплююче зображення, отримане за допомогою інструменту середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) на борту "Вебба", щоб покращити своє розуміння кількості зірок і протозірок в межах NGC 346.
- Ці спостереження обіцяють пролити світло на ключову епоху у Всесвіті, відому як "космічний полудень", яка розпочалася мільярди років тому.
- У цей період швидкість народження зірок досягла свого максимуму в усьому космосі, а кількість важких елементів була помітно меншою, що відображає умови, які ми зараз спостерігаємо в NGC 346.