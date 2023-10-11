Що ми бачимо на фото

Нещодавно опубліковане зображення, зроблене космічним телескопом Джеймса Вебба, демонструє NGC 346 у всій її небесній пишноті.

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Блакитні клапті світла на фотографії пояснюються випромінюванням таких молекул, як силікати і поліциклічні ароматичні вуглеводні, тоді як червоні фрагменти підкреслюють частинки пилу, які були нагріті найяскравішими і наймасивнішими зірками, що знаходяться в ядрі цього регіону.



Молоді зорі в сусідній галактиці / Фото NASA

Астрономи ретельно проаналізували це зображення, виявивши загалом 1001 помітну світлу точку. Як зазначено в супровідному повідомленні, більшість цих світлих точок є новонародженими зірками, прихованими пиловою завісою. Цей зоряний анклав, кишеня Всесвіту, значно молодший за нашу галактику Молочний Шлях, для якої характерний дефіцит важких елементів.

Це небесне диво, розташоване в південному сузір'ї Тукана, пропонує інтригуючий погляд на регіон, де важкі елементи, що традиційно виковувалися в зірках протягом століть, знову потрапляють у космічне середовище завдяки таким процесам, як ядерний синтез і вибухи наднових.

Очікувалося, що космічний пил, побічний продукт цих важких елементів, у регіоні NGC 346 буде розрідженим. Однак останнє зображення перевершило очікування, виявивши "велику кількість пилу в цьому регіоні", як передали представники Вебба у своїй заяві.

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Астрономи зараз використовують це захоплююче зображення, отримане за допомогою інструменту середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) на борту "Вебба", щоб покращити своє розуміння кількості зірок і протозірок в межах NGC 346.