ШІ продемонстрував перевагу в складному бою на близькій дистанції, не залишивши людині шансів. На початку бою ініціатива була в оператора, але згодом усе змінилося.

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Як пройшов бій

Нейромережа прорахувала дії людини й провела обманний маневр, контратаку і врешті зайняла позиції поблизу дрона противника.

Той спробував різко спуститися вниз, щоб змусити ШІ втратити керування й розбитись об землю, але машина не клюнула на це, сховалась у засідці й почекала, поки пілот знову підніме апарат у повітря.

Потім оператор випробував кілька інших тактик із тим самим результатом.

Приблизно після 90 секунд безуспішних спроб перехопити ініціативу випробування було припинено.

Ера повітряних боїв, у яких пануватиме штучний інтелект, уже на горизонті. Літальні апарати з автономним прийняттям рішень можуть повною мірою перевершити людину за швидкістю реакції,

– розповіли дослідники в китайському журналі Acta Aeronautica et Astronautica Sinica.

Виконуючи різкі маневри, машина, на відміну від льотчика, не повинна брати до уваги біологію, наприклад, приплив крові до мозку через збільшення тиску та інші міркування власної безпеки. А перевага у швидкості розрахунків дає змогу ШІ точніше передбачати розвиток бойової ситуації та захоплювати ініціативу.

На думку дослідників, через розвиток технологій електронного стеження в майбутньому 25-40% повітряних боїв вестиметься на близькій дистанції. Тому так важливо вивчати на практиці цей тип бойових зіткнень.

Безумовно, не варто забувати й про те, що ці випробування проводились у Китаї, відомому своєю пропагандою та намаганнями в усьому перевершити США, особливо в озброєнні. Тому сліпо довіряти таким заявам не варто. Вони можуть виявитись як правдою, так і перебільшенням заради наведення страху на противника.