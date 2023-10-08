Оголошення про цю унікальну співпрацю було зроблено 4 жовтня, коли і Axiom Space, і Prada висловили готовність до спільної роботи над цим амбітним проєктом.

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Майкл Суффредіні, генеральний директор Axiom Space, визнав нетрадиційний характер партнерства, заявивши:

Хоча це не здається очевидним, які технологічні причини для співпраці з такою компанією, як Prada, вони більше, ніж просто модна компанія. Вони насправді роблять досить багато технологічно просунутих речей.

Лоренцо Бертеллі, директор з маркетингу Prada Group, підтримав цю думку, наголосивши на досвіді Prada в галузі композитних матеріалів, який сягає корінням у 1990-ті роки, коли компанія заснувала яхтову команду Luna Rossa для участі в змаганнях за Кубок Америки.

Роль Prada у колаборації полягатиме насамперед у роботі над зовнішнім шаром скафандра, який має забезпечити як захист від суворого космічного середовища, зокрема місячного пилу, так і оптимальну мобільність для астронавтів.

Суффредіні також пояснив причину партнерства з Prada, заявивши костюм є ідеальним прикладом того, де потрібен цілісний підхід. "У нас є багато ноу-хау в тому, як поєднувати тканини разом, щоб створити кращу мобільність", – зазначив Суффредіні.

У рамках співпраці також буде досліджено використання композитних матеріалів для полегшення частин скафандра, таких як торс і штани, що має вирішальне значення для космічних подорожей, де маса відіграє вирішальну роль.

Партнерство між Axiom Space та Prada виникло під час візиту Суффредіні до Італії, коли він займався іншими справами для Axiom Space. Бертеллі розповів, що Prada вивчала можливості використання свого технічного досвіду в різних галузях, що і призвело до їхньої першої зустрічі.

Хоча обидві сторони очікують на успіх своєї співпраці над проєктом скафандра, Суффредіні припустив, що партнерство може розширитися на інші проєкти, включаючи плани Axiom Space щодо комерційної космічної станції.

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Навіщо NASA новий скафандр

Розробка скафандра є ключовим аспектом роботи Axiom Space з NASA в рамках контракту на суму 228,5 мільйонів доларів, укладеного у вересні 2022 року в рамках програми Exploration Extravehicular Activity Services. NASA підтримує співпрацю Axiom Space з Prada, визнаючи інноваційний підхід до розробки скафандрів.

Поки співпраця триває, дизайн зовнішнього шару скафандра, розроблений у партнерстві з Prada, залишається предметом цікавості. Компанії поки що випустили лише окремі фрагменти скафандра. Хоча функціональність залишається в центрі уваги, Бертеллі натякнув на простір для творчості.

Наразі Axiom Space та Prada прагнуть створити високоякісний скафандр за графіком, щоб він відповідав суворим вимогам майбутніх місій Artemis.