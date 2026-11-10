Фізики зафіксували найнижчу температуру в історії

Рекорд у космосі

Дослідники на борту китайської космічної станції досягли еквівалентної температури 9,7 пікокельвіна, тобто 0,0000000000097 кельвіна. Це найнижча температура, яку коли-небудь вимірювали. Результати опублікували в журналі Science.

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Наскільки нам відомо, це найнижча еквівалентна температура, яку будь-коли вимірювали– прокоментували автори в статті.

Чому космос не такий уже й холодний?

Всесвіт народився близько 13,8 мільярда років тому в надзвичайно гарячому та щільному стані, і залишкове випромінювання з тих часів досі пронизує весь простір. Середня фонова температура космосу становить близько 2,7 кельвіна, тобто мінус 270,45 градуса Цельсія.

Абсолютний нуль, або нуль кельвінів, є теоретичною нижньою межею температури. Вона схожа на швидкість світла: фундаментальне обмеження, яке закони фізики не дозволяють перетнути. Проте досягти її неможливо. Що ближче до нуля, то важче забрати залишки теплової енергії, і зрештою для цього знадобився б процес охолодження, який ніколи не завершиться.

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Навіщо охолоджувати атоми до такої межі?

Поблизу абсолютного нуля матерія поводиться дивно. Один з найкращих прикладів – конденсат Бозе-Ейнштейна. Це екзотичний стан речовини, у якому окремі квантові стани атомів зливаються в єдине ціле, і хмара фактично діє як один великий квантовий об'єкт. Завдяки цьому квантову поведінку можна вивчати на значно більших масштабах, ніж в окремих атомах. Такі конденсати також дають змогу робити надзвичайно чутливі вимірювання, які допоможуть досліджувати фундаментальні закони Всесвіту.

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На Землі цьому заважає гравітація. За словами авторів статті, через її вплив на атоми в пастці завжди лишається скінченна частота утримання, а це обмежує мінімальну температуру. Тому на Землі досягли лише близько 350 пікокельвінів. Магніти, які компенсують гравітацію, створюють залишкову кривизну й теж обмежують охолодження. Іншим способом стали високі вежі та літаки з невагомістю, де атоми тимчасово перебувають у мікрогравітації. Ці методи дали рекорд 38 пікокельвінів, але він тривав лише 2 секунди, пише IFLScience.

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Як вчені досягли 9,7 пікокельвіна?

Експеримент очолили фізики Сяоцзі Чжоу та Сюйцзун Чень із Пекінського університету, а також Вейбяо Чень із Китайської академії наук. Вони почали з хмари атомів рубідію-87, які добре підходять для лазерного охолодження. Атоми утримували в оптичній пастці всередині Cold Atom Physics Rack, а потім застосували випарне охолодження. Найенергійніші атоми залишають хмару, і ті, що лишаються, мають менше енергії. Так само холоне кава, коли з неї випаровуються найенергійніші молекули.

На орбіті все перебуває у стані вільного падіння, тож гравітація не допомагає відводити атоми від пастки. Тому дослідники відтворили її штучно: магнітним полем із градієнтом вони імітували дію тяжіння. У підсумку вийшов конденсат із 20 тисяч атомів рубідію, охолоджений до 3,1 нанокельвіна.

Далі конденсат перенесли в ширшу лазерну пастку й поступово послабили її. Хмара розширювалася повільніше, а її енергія зменшувалася. Потім пастку вимкнули зовсім. Хмара розходилася так повільно, що атоми вдалося виявити навіть через 7 секунд. За швидкістю розширення вчені розрахували температуру, бо вставити термометр у таку хмару неможливо.

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Це еквівалентна температура: вона описує енергію розширення хмари. Вчені дивляться, наскільки повільно рухаються атоми, обчислюють їхню енергію й виражають її в кельвінах.

Що це дасть науці?

Що повільніше атоми розходяться, то довше їх можна спостерігати, а вимірювання стають точнішими. Одне з перспективних застосувань – атомна інтерферометрія, яка використовує хвильові властивості атомів для виявлення надзвичайно малих змін довкілля. З її допомогою можна перевіряти принцип еквівалентності, за яким гравітація діє на всі об'єкти однаково, незалежно від їхньої маси чи складу. Крім того, ультрахолодні гази в космосі допоможуть вивчати екзотичні стани матерії, які важко відтворити на Землі.

Ця повністю оптична ультрахолодна платформа відповідає суворим вимогам квантового моделювання та прецизійної метрології в майбутніх космічних місіях, а отже, може просунути два головні наукові напрями– додали дослідники.

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Попередні спроби теж проводили поза Землею. У 2018 році NASA створило перший конденсат Бозе-Ейнштейна на орбіті, на борту Міжнародної космічної станції, охолодивши хмару атомів рубідію до 100 нанокельвінів. Рекорд у 38 пікокельвінів у 2021 році встановили під час експерименту у вільному падінні в Бременській вежі падіння в Німеччині. А в 2022 році лабораторія холодних атомів на МКС досягла 52 пікокельвінів на одну секунду.

Фахівці також припускають, що екстремальне охолодження допоможе в пошуках темної енергії та в досконаліших експериментах із гравітаційними хвилями.