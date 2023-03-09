Один з перших роликів з'явився в мережі вчора, 8 березня на Facebook-сторінці "ТиКиїв". Робота зафільмували з вікна будинку.

Цікаво Boston Dynamics показала, як двоногий робот Atlas кидає людині сумку з інструментами

Що відомо

Помітили робота у Солом'янському районі біля комплексу КПІ на Індустріальному провулку. Невідомо, кому він належить та що робив сам на вулиці. Ймовірно, його власник також був поряд.

Робот Spot під час прогулянки: відео

Імовірно, цього ж робота також бачили інші перехожі. Робот спускався сходами до дороги, переходив на інший бік (при цьому слідував усім правилам дорожнього руху, знайшовши зебру й дочекавшись відсутності машин), а потім вийшов на пагорб до сітки, озирнувся і вирушив у зворотний шлях.



Spot під час прогулянки / Скриншоти з відео/РБК

Spot під час прогулянки / Скриншоти з відео/РБК

Що відомо про роботів Spot від Boston Dynamics: