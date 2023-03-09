Один з перших роликів з'явився в мережі вчора, 8 березня на Facebook-сторінці "ТиКиїв". Робота зафільмували з вікна будинку.
Цікаво Boston Dynamics показала, як двоногий робот Atlas кидає людині сумку з інструментами
Що відомо
Помітили робота у Солом'янському районі біля комплексу КПІ на Індустріальному провулку. Невідомо, кому він належить та що робив сам на вулиці. Ймовірно, його власник також був поряд.
Робот Spot під час прогулянки: відео
Імовірно, цього ж робота також бачили інші перехожі. Робот спускався сходами до дороги, переходив на інший бік (при цьому слідував усім правилам дорожнього руху, знайшовши зебру й дочекавшись відсутності машин), а потім вийшов на пагорб до сітки, озирнувся і вирушив у зворотний шлях.
Spot під час прогулянки / Скриншоти з відео/РБК
Spot під час прогулянки / Скриншоти з відео/РБК
Що відомо про роботів Spot від Boston Dynamics:
- Spot – це чотириногий робот, розроблений Boston Dynamics. Він досить легкий та компактний – 31 кілограм.
- Завдяки вдосконаленій системі руху Spot здатен пересуватися різними типами місцевості, включаючи сходи, схили та пересічену місцевість.
- Ноги робота оснащені датчиками та камерами, які дозволяють йому "відчувати" навколишнє середовище й відповідно коригувати свої рухи.
- Spot дуже універсальний і може бути налаштований для різних завдань, таких як інспекція промислових об'єктів, проведення пошуково-рятувальних місій, патрулювання та навіть розважання натовпу. В Україні Spot також допомагає розміновувати території.
- Spot оснащений низкою датчиків, включаючи камери, LIDAR і датчики глибини, які дозволяють йому сприймати навколишнє середовище і приймати автономні рішення.
- Роботом також можна керувати дистанційно за допомогою ручного контролера або запрограмувати його на самостійне виконання певних маршрутів чи завдань.