Решение между ремонтом и покупкой нового устройства часто зависит не от реальных фактов, а от распространенных представлений. Часть из них сформировалась из-за маркетинга производителей, другие – из-за единичных негативных опытов пользователей. На самом же деле ремонт во многих случаях остается экономически выгодным и технически целесообразным вариантом. Об этом пишет BGR.

Действительно ли ремонт техники – это всегда плохое решение?

Первый распространенный миф заключается в том, что отремонтированные устройства быстро снова выходят из строя. На самом деле все зависит от качества выполненных работ и характера поломки. Простое обслуживание, например очистка системы охлаждения от пыли или замена вентилятора, может существенно продлить жизнь устройства. Даже более серьезные проблемы, например поврежденные порты или петли ноутбука, часто ремонтируются дешевле, чем покупка нового устройства. Во многих случаях сервисы также предоставляют гарантию на ремонт от 3 до 12 месяцев.

Второй миф – старые устройства не стоит ремонтировать. На самом деле даже 5–7-летний ноутбук можно существенно улучшить путем замены батареи или перехода с HDD на SSD. Добавление оперативной памяти также может заметно ускорить работу. Это значительно дешевле, чем покупка нового устройства, особенно на фоне роста цен на комплектующие. В то же время есть исключения: если устройство больше не получает обновлений безопасности, его лучше заменить или перейти на альтернативные системы вроде Linux или ChromeOS Flex.

Как пишет F1center, третье распространенное убеждение – сторонние сервисы ремонта ухудшают качество и обязательно лишают гарантии. Сегодня ситуация изменилась: многие независимые мастерские работают на уровне с официальными сервисами. При этом не каждый ремонт автоматически отменяет гарантию, если он выполнен в соответствии с правилами производителя. Из-за развития движения Right-to-Repair и появления модульных устройств ремонт становится все более доступным и прозрачным.

Четвертый миф касается безопасности данных. Существует мнение, что во время ремонта можно потерять личную информацию. На самом деле большинство типичных ремонтов не требуют доступа к данным пользователя. Замена батареи или порта зарядки выполняется без входа в систему. Дополнительную защиту обеспечивают инструменты шифрования, такие как BitLocker в Windows, которые блокируют доступ к данным без пароля или ключа восстановления.

Пятый миф – DIY-ремонт всегда не хуже профессионального. Хотя самостоятельное восстановление устройств стало популярным, оно связано с рисками. Современные гаджеты имеют плотную компоновку, а без опыта можно повредить другие компоненты. Кроме того, даже простые ошибки могут сделать ремонт дороже, чем обращение в сервис. Самостоятельно стоит выполнять только базовые действия, например очистку или замену простых деталей.

В общем современный ремонт техники стал более доступным, безопасным и экономически оправданным, чем принято считать. Большинство страхов базируется на устаревших представлениях, которые уже не соответствуют реальным возможностям сервисного рынка.