Samsung снова занял первое место в ежегодном рейтинге American Customer Satisfaction Index. В отчете за 2025 год компания набрала 83 балла, что является лучшим показателем среди производителей телевизоров. Покупатели положительно оценили качество изображения, звук, надежность, возможности подключения и дизайн моделей бренда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на American Customer Satisfaction Index.

Смотрите также Технологии будущего уже сегодня: на что обратить внимание при выборе настоящего QLED телевизора

Почему именно Samsung получает лучшие оценки?

Это уже второй год подряд и третий раз за последние четыре исследования, когда Samsung возглавляет рейтинг ACSI. Такая повторяемость результатов свидетельствует об устойчивой приверженности потребителей к телевизорам компании.

Подобные выводы подтверждает и аналитика BGR. По их данным, 37% домохозяйств в США, которые имеют Smart TV, пользуются именно телевизорами Samsung. Это делает бренд наиболее распространенным в этом сегменте на американском рынке.

Какие телевизоры Samsung доступны покупателям?

Компания предлагает как LCD и LED телевизоры, так и OLED-решения, включая QLED, Mini-LED, Micro LED и Micro RGB. Диагонали экранов варьируются от 27 до 115 дюймов.

Отдельную нишу занимают нестандартные форматы – телевизоры для улицы, модели в виде картинных рамок и портативные решения. Благодаря этому бренд фактически перекрывает потребности различных категорий пользователей.

В чем особенность телевизоров Micro RGB, которые появились в Украине?

В Украине официально дебютировала новейшая разработка от Samsung – технология Micro RGB. Это не просто очередное обновление матрицы, а принципиально новый подход к строению экранов, которого раньше не было на рынке потребительской электроники.

Рынок дисплеев долго ждал настоящего технологического скачка, и Micro RGB претендует именно на этот статус. Суть инновации заключается в кардинальном изменении архитектуры самого экрана. Если традиционные LED панели используют большие массивы диодов, излучающих белый или синий свет, который надо превратить в цветной с помощью цветных фильтров или квантовых точек, Micro RGB базируется на микроразмерной RGB-подсветке.