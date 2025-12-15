Samsung знову посів перше місце у щорічному рейтингу American Customer Satisfaction Index. У звіті за 2025 рік компанія набрала 83 бали, що є найкращим показником серед виробників телевізорів. Покупці позитивно оцінили якість зображення, звук, надійність, можливості підключення та дизайн моделей бренду. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на American Customer Satisfaction Index.

Дивіться також Технології майбутнього вже сьогодні: на що звернути увагу при виборі справжнього QLED телевізора

Чому саме Samsung отримує найкращі оцінки?

Це вже другий рік поспіль і третій раз за останні чотири дослідження, коли Samsung очолює рейтинг ACSI. Така повторюваність результатів свідчить про стійку прихильність споживачів до телевізорів компанії.

Подібні висновки підтверджує й аналітика BGR. За їхніми даними, 37% домогосподарств у США, які мають Smart TV, користуються саме телевізорами Samsung. Це робить бренд найбільш поширеним у цьому сегменті на американському ринку.

Які телевізори Samsung доступні покупцям?

Компанія пропонує як LCD і LED телевізори, так і OLED-рішення, включно з QLED, Mini-LED, Micro LED та Micro RGB. Діагоналі екранів варіюються від 27 до 115 дюймів.

Окрему нішу займають нестандартні формати – телевізори для вулиці, моделі у вигляді картинних рамок та портативні рішення. Завдяки цьому бренд фактично перекриває потреби різних категорій користувачів.

В чому особливість телевізорів Micro RGB, які зʼявились в Україні?

В Україні офіційно дебютувала новітня розробка від Samsung – технологія Micro RGB. Це не просто чергове оновлення матриці, а принципово новий підхід до будови екранів, якого раніше не було на ринку споживчої електроніки.

Ринок дисплеїв довго чекав на справжній технологічний стрибок, і Micro RGB претендує саме на цей статус. Суть інновації полягає у кардинальній зміні архітектури самого екрана. Якщо традиційні LED панелі використовують великі масиви діодів, що випромінюють біле або синє світло, яке треба перетворити на кольорове за допомогою кольорових фільтрів або квантових точок, Micro RGB базується на мікророзмірному RGB-підсвічуванні.