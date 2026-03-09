Почему путешествие длиной в 40 лет завершается именно в теплых водах Атлантики?

История айсберга, известного под названием A23a, началась еще в 1986 году. Тогда огромная глыба льда отделилась от антарктического ледникового шельфа Филхнер в море Ведделла. На момент своего рождения этот гигант имел площадь более 4 000 квадратных километров, что примерно вдвое превышает территорию Лондона. Долгое время он оставался почти неподвижным, застряв в морском иле более чем на тридцать лет. Только в 2020 году исследователи зафиксировали начало его медленного дрейфа. Этот момент уже тогда можно было назвать началом конца, пишет 24 Канал.

Смотрите также Кровавый водопад Антарктиды: ученые наконец знают, что стоит за красными водами из-подо льда

Путь A23a был полон неожиданностей. Руководствуясь океаническими течениями, он двигался вдоль Антарктического полуострова по маршруту, который ученые называют "Аллеей айсбергов", в направлении Южных Оркнейских островов. На этом пути он даже попал в гигантский водяной вихрь, известный как колонна Тейлора, где вращался на одном месте в течение восьми месяцев.

Впоследствии он продолжил свое движение мимо острова Южная Джорджия, постепенно выходя в открытые воды Южной Атлантики. Кристофер Шуман, бывший исследователь Университета Мэриленда, заметил, что наблюдение за этим объектом напоминало просмотр захватывающей драмы, где зритель никогда не знает, что случится дальше.

Ситуация начала критически меняться в 2025 году. В течение первой половины года A23a потерял примерно четверть своей площади. Хотя он все еще оставался колоссальным по размерам – в начале 2025 года его длина соответствовала расстоянию между островом Уайт и французской Нормандией – процесс разрушения стал необратимым.



Айсберг A23a в ноябре 2023 года / NASA Earth Observatory



Телескоп Copernicus Sentinel-3 сделал это изображение A23a 5 апреля 2025 года / Copernicus Sentinel/ESA

Под влиянием теплых океанических вод основа и края ледовой массы начали подтачиваться, что привело к откалыванию крупных фрагментов, которые получили собственные названия – A23g, A23h и A23i. К середине 2025 года A23a официально перестал быть крупнейшим айсбергом в мире.

Особенно интенсивным разрушение стало в декабре 2025 года, во время летнего сезона в Южном полушарии. На поверхности ледяного острова появились глубокие синие озера талой воды. Майк Мередит из Британской антарктической службы объяснил, что это был прекрасный, но тревожный признак того, что айсберг тает одновременно сверху и снизу, становясь чрезвычайно хрупким. Вода просачивалась в трещины, расширяя их под давлением – это явление ученые называют гидрорастрескиванием.

В конце февраля 2026 года айсберг, подхваченный течениями, преодолел более 700 километров всего за одиннадцать дней, двигаясь со средней скоростью около 2,7 километра в час, пишет BBC. Он попал в воды, температура поверхности которых достигала 10 градусов Цельсия. Ученые сравнивают это состояние с кубиком льда в напитке, который в таких условиях исчезает очень быстро. По состоянию на 5 марта 2026 года площадь A23a сократилась примерно до 180 квадратных километров.



Размеры айсберга A23a с января 2025 года по 1 марта 2026 года / Фото BBC/NASA

Когда он исчезнет окончательно?

Ученые планируют прекратить мониторинг объекта, когда его площадь уменьшится до 70 квадратных километров. Профессор Эдриан Лакман из Университета Суонси прогнозирует, что все следы бывшего гиганта исчезнут уже через несколько недель.

Хотя распад больших айсбергов является естественным явлением, исследователи изучают судьбу A23a с особым интересом из-за его размеров, истории и влияния на уровень мирового океана. Это целая природная лаборатория, которая в прямом эфире позволяет увидеть, что нас ждет в будущем. Это помогает понять, как шельфовые ледники Антарктиды могут реагировать на глобальное потепление и как это повлияет на повышение уровня Мирового океана в будущем.