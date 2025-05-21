Material 3 Expressive: новый взгляд на интерфейс Android

Обновление Android 16 QPR1 Beta 1 знаменует дебют ожидаемого редизайна Material 3 Expressive. Этот дизайн привносит значительные изменения в UI Android. Иконки выглядят более разнообразными, интерфейс плавным и изящным. Компания говорит, что для разработки нового языка дизайна опросила десятки тысяч пользователей всех возрастов, выясняя их потребности и предпочтения, пишет 24 Канал.

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Среди заметных изменений интерфейса можно выделить:

Новые эффекты для формы обоев и погоды.

Обновленный вид информации о приложениях.

Редизайн многозадачности в меню недавних приложений с выпадающими опциями.

Переработанный макет для больших экранов.

Обновление ползунка громкости и соответствующей панели.

Функция совместного доступа к аудио.

Редизайн настроек обоев и стиля ("Wallpaper & Style").

Переработанный список приложений, который теперь отображается как лист, а не на весь экран.

Виджет "Краткий обзор" (At a Glance) уменьшился, но его все еще нельзя выключить.

Редизайн уведомлений.

Обновленный вид приложения "Настройки".

Редизайн экрана блокировки.

Подробнее об изменениях ключевых элементов UI

Экран блокировки и его настройки. Обновление Android 16 QPR1 привносит значительные изменения в настройки экрана блокировки. Меню часов теперь доступно через специальную кнопку, а не через маленький значок настроек под предыдущим изображением. В этом меню есть кнопки с небольшими визуализациями каждого стиля часов для более удобного выбора. Цвета также находятся здесь, с рабочим ползунком для изменения интенсивности. Доступна опция цвета по умолчанию Material You, а также несколько других цветов. Параметры размера часов не изменились – остались динамический и малый размеры.

Значительной корректировкой стало отображение ярлыков. Новое меню ярлыков на экране блокировки предлагает сетку опций вместо карусели, что облегчает сравнение доступных вариантов. Переключатель между левым и правым ярлыком теперь расположен внизу экрана.

Некоторые настройки уведомлений теперь доступны через настройки экрана блокировки. Вместо одной опции "Показывать уведомления на экране блокировки" появилось полное меню с параметрами просмотра и несколькими переключателями. Это включает компактный и полный режимы просмотра, а также новую опцию "Показывать просмотренные уведомления", которая будет скрывать уведомления после просмотра, если ее выключить. Настройки тихих и конфиденциальных уведомлений также можно включать или выключать здесь. Эти опции переместились со страницы "Дополнительные параметры экрана блокировки". Расширенные настройки уведомлений все еще существуют, но они были улучшены с помощью Material 3 Expressive.



Настройки экрана блокировки / Коллаж 24 Канала / 9to5Google

Быстрые настройки. В Android 16 QPR1 Beta 1 Google переработал панель быстрых настроек на устройствах Pixel (панель, которая появляется сверху, когда вы проводите пальцем по экрану. Изменения включают плитки, изменяющие размер и форму, а также размытие фона. В отличие от предыдущего дизайна с восемью большими плитками в формате 2х4, теперь вы можете настроить эту сетку вручную. Новый дизайн быстрых настроек начинается с обновленного ползунка яркости, который использует прямоугольный контейнер Material You с заметным маркером. Ниже – ползунок регулировки громкости.

Когда плитки неактивны, они имеют форму пилюли с иконкой в круге. Активация превращает их в закругленные прямоугольники, а также квадраты. Для плитки теперь можно изменять размер, позволяя уменьшить их или увеличить, чтобы они занимали меньше или больше пространства и формировали эстетическую панель настроек.

Google также сгруппировал доступные плитки быстрых настроек по категориям: "Подключение", "Услуги", "Дисплей", "Конфиденциальность", "Доступность", "Из системных приложений" и "Из установленных приложений". Внизу есть кнопка "Сбросить". Панель уведомлений также добавляет заметные кнопки в форме таблеток для истории, "Очистить все" и настроек уведомлений. Как и в быстрых настройках, фон теперь размытый.



Быстрые настройки / Коллаж 24 Канала / 9to5Google



Настройки верхней панели / Фото 9to5Google

Виджет "Краткий обзор" и главный экран. В Android 16 QPR1 Google уменьшил виджет "Краткий обзор" (At a Glance) на устройствах Pixel. Это освобождает новую строку для виджетов и иконок на главном экране. Хотя виджет стал меньше, его все еще нельзя полностью отключить. После установки QPR1 на Pixel Launcher появится сообщение о новом макете главного экрана, что предоставляет больше места для приложений и виджетов. Важно отметить, что Pixel Launcher больше не использует названия размеров сетки вроде "5x5", "4x5" и тому подобное. Теперь они называются "Малый", "Средний", "Большой" и "XL", что соответствует размеру иконок. Уменьшенный дизайн виджета также видно на экране блокировки.

Больше скриншотов



Редизайн информации о приложении / 9to5Google



Редизайн информации о приложении / Фото 9to5Google



Редизайн многозадачности с выпадающими опциями / Фото 9to5Google



Ползунок громкости, редизайн панели / Фото 9to5Google



Ползунок громкости, редизайн панели / Фото 9to5Google



Редизайн списка приложений. Теперь лист вместо полноэкранного режима / Фото 9to5Google



Редизайн уведомлений / Фото 9to5Google



Редизайн уведомлений / Фото 9to5Google



Редизайн программы настроек / Фото 9to5Google



Редизайн приложения настроек / Фото 9to5Google



Новые размеры сетки домашнего экрана / Фото 9to5Google



Новые размеры сетки домашнего экрана / Фото 9to5Google

Совместимые устройства и установка

Сейчас все устройства Google Pixel, работающие на чипе Tensor, поддерживают сборки Android 16.

Текущий список поддерживаемых устройств включает:

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a.

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a.

Pixel Tablet, Pixel Fold.

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a.

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold.

Pixel 9a.

Также поддерживается Android Emulator.

Обновление занимает 574 мегабайтов на Pixel 9 для тех, кто уже установил предыдущие тестовые версии.