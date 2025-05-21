Material 3 Expressive: новий погляд на інтерфейс Android

Оновлення Android 16 QPR1 Beta 1 знаменує дебют очікуваного редизайну Material 3 Expressive. Цей дизайн привносить значні зміни в UI Android. Іконки виглядають більш різноманітними, інтерфейс плавним і витонченим. Компанія каже, що для розробки нової мови дизайну опитала десятки тисяч користувачів різного віку, з'ясовуючи їхні потреби і вподобання, пише 24 Канал.

Дивіться також Google переходить на повністю закритий режим розробки Android: що це означає для користувачів

Серед помітних змін інтерфейсу можна виділити:

Нові ефекти для форми шпалер та погоди.

Оновлений вигляд інформації про застосунки.

Редизайн багатозадачності в меню нещодавніх застосунків з випадаючими опціями.

Перероблений макет для великих екранів.

Оновлення повзунка гучності та відповідної панелі.

Функція спільного доступу до аудіо.

Редизайн налаштувань шпалер та стилю ("Wallpaper & Style").

Перероблений список застосунків, який тепер відображається як аркуш, а не на весь екран.

Віджет "Короткий огляд" (At a Glance) зменшився, але його все ще не можна вимкнути.

Редизайн сповіщень.

Оновлений вигляд застосунку "Налаштування".

Редизайн екрана блокування.

Детальніше про зміни ключових елементів UI

Екран блокування та його налаштування. Оновлення Android 16 QPR1 привносить значні зміни в налаштування екрана блокування. Меню годинника тепер доступне через спеціальну кнопку, а не через маленьку піктограму налаштувань під попереднім зображенням. У цьому меню є кнопки з невеликими візуалізаціями кожного стилю годинника для зручнішого вибору. Кольори також знаходяться тут, з робочим повзунком для зміни інтенсивності. Доступна опція кольору за замовчуванням Material You, а також кілька інших кольорів. Параметри розміру годинника не змінилися – залишилися динамічний та малий розміри.

Значним коригуванням стало відображення ярликів. Нове меню ярликів на екрані блокування пропонує сітку опцій замість каруселі, що полегшує порівняння доступних варіантів. Перемикач між лівим і правим ярликом тепер розташований унизу екрана.

Деякі налаштування сповіщень тепер доступні через налаштування екрана блокування. Замість однієї опції "Показувати сповіщення на екрані блокування" з'явилося повне меню з параметрами перегляду та кількома перемикачами. Це включає компактний та повний режими перегляду, а також нову опцію "Показувати переглянуті сповіщення", яка приховуватиме сповіщення після перегляду, якщо її вимкнути. Налаштування тихих та конфіденційних сповіщень також можна вмикати або вимикати тут. Ці опції перемістилися зі сторінки "Додаткові параметри екрана блокування". Розширені налаштування сповіщень все ще існують, але вони були вдосконалені за допомогою Material 3 Expressive.



Налаштування екрана блокування / Колаж 24 Каналу / 9to5Google

Швидкі налаштування. В Android 16 QPR1 Beta 1 Google переробив панель швидких налаштувань на пристроях Pixel (панель, яка з'являється зверху, коли ви проводите пальцем по екрану. Зміни включають плитки, що змінюють розмір і форму, а також розмиття фону. На відміну від попереднього дизайну з вісьмома великими плитками у форматі 2х4, тепер ви можете налаштувати цю сітку вручну. Новий дизайн швидких налаштувань починається з оновленого повзунка яскравості, який використовує прямокутний контейнер Material You з помітним маркером. Нижче – повзунок регулювання гучності.

Коли плитки неактивні, вони мають форму пігулки з іконкою в колі. Активація перетворює їх на заокруглені прямокутники, а також квадрати. Для плитки тепер можна змінювати розмір, дозволяючи зменшити їх чи збільшити, щоб вони займали менше чи більше простору і формували естетичну панель налаштувань.

Google також згрупував доступні плитки швидких налаштувань за категоріями: "Підключення", "Послуги", "Дисплей", "Конфіденційність", "Доступність", "Із системних застосунків" та "Із встановлених застосунків". Унизу є кнопка "Скинути". Панель сповіщень також додає помітні кнопки у формі пігулок для історії, "Очистити все" та налаштувань сповіщень. Як і у швидких налаштуваннях, фон тепер розмитий.



Швидкі налаштування / Колаж 24 Каналу / 9to5Google



Налаштування верхньої панелі / Фото 9to5Google

Віджет "Короткий огляд" та головний екран. В Android 16 QPR1 Google зменшив віджет "Короткий огляд" (At a Glance) на пристроях Pixel. Це звільняє новий рядок для віджетів та іконок на головному екрані. Хоча віджет став меншим, його все ще не можна повністю вимкнути. Після встановлення QPR1 на Pixel Launcher з'явиться повідомлення про новий макет головного екрана, що надає більше місця для застосунків та віджетів. Важливо відзначити, що Pixel Launcher більше не використовує назви розмірів сітки на кшталт "5x5", "4x5" тощо. Тепер вони називаються "Малий", "Середній", "Великий" та "XL", що відповідає розміру іконок. Зменшений дизайн віджета також видно на екрані блокування.

Більше скриншотів



Редизайн інформації про додаток / 9to5Google



Редизайн інформації про додаток / Фото 9to5Google



Редизайн багатозадачності з випадаючими опціями / Фото 9to5Google



Повзунок гучності, редизайн панелі / Фото 9to5Google



Повзунок гучності, редизайн панелі / Фото 9to5Google



Редизайн списку додатків. Тепер аркуш замість повноекранного режиму / Фото 9to5Google



Редизайн сповіщень / Фото 9to5Google



Редизайн сповіщень / Фото 9to5Google



Редизайн програми налаштувань / Фото 9to5Google



Редизайн програми налаштувань / Фото 9to5Google



Нові розміри сітки домашнього екрана / Фото 9to5Google



Нові розміри сітки домашнього екрана / Фото 9to5Google

Сумісні пристрої та встановлення

Наразі всі пристрої Google Pixel, що працюють на чипі Tensor, підтримують збірки Android 16.

Поточний список підтримуваних пристроїв включає:

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a.

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a.

Pixel Tablet, Pixel Fold.

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a.

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold.

Pixel 9a.

Також підтримується Android Emulator.

Оновлення займає 574 мегабайтів на Pixel 9 для тих, хто вже встановив попередні тестові версії.