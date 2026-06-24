Новая сборка содержит патч безопасности за июнь 2026 года. Как сообщает профильный портал 9to5Google, разработчики сосредоточились на стабилизации системы.

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Что именно исправили в Android 17 QPR1 Beta 5?

Разработчики устранили десятки раздражающих проблем, которые мешали пользователям. Основные исправления коснулись следующих компонентов:

Камера и дисплей: приложение камеры больше не зависает при запуске из режима ожидания. Также разработчики устранили баг, из-за которого экран "зависал" с пиксельной полосой внизу при выходе из режима Always-On Display.

приложение камеры больше не зависает при запуске из режима ожидания. Также разработчики устранили баг, из-за которого экран "зависал" с пиксельной полосой внизу при выходе из режима Always-On Display. Игры и WebView: в меню Game Dashboard снова можно останавливать запись экрана и сохранять видео. Кроме того, исправлены сбои движка WebView, из-за которых вылетала игра Monopoly Go и возникали ошибки при загрузке других игр.

в меню Game Dashboard снова можно останавливать запись экрана и сохранять видео. Кроме того, исправлены сбои движка WebView, из-за которых вылетала игра Monopoly Go и возникали ошибки при загрузке других игр. Интерфейс и виджеты: виджеты на главном экране больше не будут исчезать после перезагрузки смартфона. Также исправлена работа "Личного пространства" (Private Space) – теперь заблокированные приложения не появляются в общем поиске лаунчера. Кроме того, удалена неработающая кнопка "пузырьков" в контекстном меню заархивированных программ.

виджеты на главном экране больше не будут исчезать после перезагрузки смартфона. Также исправлена работа "Личного пространства" (Private Space) – теперь заблокированные приложения не появляются в общем поиске лаунчера. Кроме того, удалена неработающая кнопка "пузырьков" в контекстном меню заархивированных программ. Зарядка и сеть: время до окончания зарядки теперь отображается корректно и одинаково как на экране блокировки, так и на заставке. Также исправлена ошибка, из-за которой Менеджер загрузок зависал, если его отключали из активного VPN-соединения.

Какие устройства поддерживают обновление?

Новая прошивка под номером CP31.260608.007 доступна для широкого спектра гаджетов Google:

Pixel 6a, 7, 7 Pro, 7a;

Pixel 8, 8 Pro, 8a;

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a;

Pixel Tablet и Pixel Fold;

будущие модели серии Pixel 10 (включая Pro, Pro XL, Pro Fold и 10a).

Как установить обновление?

Пользователи совместимых устройств могут присоединиться к тестированию через Android Beta Program и получить обновление "по воздуху" (OTA).

Если вы заметили новые ошибки в работе системы, разработчики просят отправлять отчёты через встроенное приложение Android Beta Feedback или делиться ими в тематическом сообществе Android Beta на Reddit.