Нова збірка містить патч безпеки за червень 2026 року. Як повідомляє профільний портал 9to5Google, розробники зосередилися на стабілізації системи.

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Що саме виправили в Android 17 QPR1 Beta 5?

Розробники усунули десятки дратівливих проблем, які заважали користувачам. Основні виправлення торкнулися таких компонентів:

Камера та дисплей: додаток камери більше не зависає під час запуску зі стану спокою. Також розробники прибрали баг, через який екран "мерз" із піксельною смугою знизу під час виходу з режиму Always-On Display.

додаток камери більше не зависає під час запуску зі стану спокою. Також розробники прибрали баг, через який екран "мерз" із піксельною смугою знизу під час виходу з режиму Always-On Display. Ігри та WebView: у меню Game Dashboard знову можна зупиняти запис екрана та зберігати відео. Окрім цього, виправили збої рушія WebView, через які вилітала гра Monopoly Go та виникали помилки під час завантаження інших ігор.

у меню Game Dashboard знову можна зупиняти запис екрана та зберігати відео. Окрім цього, виправили збої рушія WebView, через які вилітала гра Monopoly Go та виникали помилки під час завантаження інших ігор. Інтерфейс та віджети: віджети на головному екрані більше не зникатимуть після перезавантаження смартфона. Також виправили роботу "Приватного простору" (Private Space) – тепер заблоковані додатки не з'являються у загальному пошуку лаунчера. Додатково прибрали неробочу кнопку "бульбашок" у контекстному меню архівованих програм.

віджети на головному екрані більше не зникатимуть після перезавантаження смартфона. Також виправили роботу "Приватного простору" (Private Space) – тепер заблоковані додатки не з'являються у загальному пошуку лаунчера. Додатково прибрали неробочу кнопку "бульбашок" у контекстному меню архівованих програм. Зарядка та мережа: час до кінця заряджання тепер відображається коректно й однаково як на екрані блокування, так і на заставці. Також виправили помилку, через яку Менеджер завантажень зависав, якщо його виключали з активного VPN-з'єднання.

Які пристрої підтримують оновлення?

Нова прошивка під номером CP31.260608.007 доступна для широкого переліку гаджетів Google:

Pixel 6a, 7, 7 Pro, 7a;

Pixel 8, 8 Pro, 8a;

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a;

Pixel Tablet та Pixel Fold;

Майбутні моделі серії Pixel 10 (включаючи Pro, Pro XL, Pro Fold та 10a).

Як встановити апдейт?

Користувачі сумісних пристроїв можуть приєднатися до тестування через Android Beta Program та отримати оновлення "повітрям" (OTA).

Якщо ви помітили нові баги у роботі системи, розробники просять надсилати звіти через вбудований додаток Android Beta Feedback або ділитися ними у тематичній спільноті Android Beta на Reddit.