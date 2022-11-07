Как прошел запуск

Как сообщает 24 канал, ракета-носитель Antares 230+ стартовала со стартовой площадки Pad-0A на Среднеатлантическом региональном космодроме NASA Уоллопс в штате Вирджиния. Ракета вывела на орбиту космический корабль Cygnus, который должен прибыть на МКС 9 ноября.

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Почему перенесли старт

Первоначально запуск был запланирован на 6 ноября, но был отменен примерно за 15 минут до старта из-за пожарной тревоги в центре управления полетами Cygnus компании Northrop в Даллесе, штат Вирджиния. Центр был эвакуирован и не смог обеспечить запуск.

Интересный факт! Космический корабль Cygnus назван SS Sally Ride в честь побывавшей в космосе первой американки.

Подробнее о миссии

Корабль выполняет миссию NG-18 по программе NASA "Коммерческие услуги по пополнению запасов". Космический корабль доставит 3749 килограммов груза, среди которого:

материалы для экипажа,

научные исследования,

оборудование для станции.

Среди оборудования на борту – кронштейны для очередного набора солнечных батарей МКС Rollout Solar Arrays или iROSA, которые будут установлены на станции. Астронавты NASA Джош Кассада и Фрэнк Рубио установят кронштейны при выходе в открытый космос 15 ноября, за которым последуют выходы в открытый космос 28 ноября и 1 декабря для установки массивов iROSA на другой комплект кронштейнов.

Научные эксперименты

Cygnus доставит набор полезной нагрузки, включающий биофабрику Redwire, 3D-принтер для производства человеческих тканей, а также эксперименты, начиная от роста растений и заканчивая селевыми потоками. Cygnus также доставляет первые спутники, построенные Угандой и Зимбабве, которые будут развернуты вместе с японским спутником.

На этом полете будет много новых исследований. Мы также проводим многие исследования, основанные на прошлых успехах и прошлых результатах в той или иной области, чтобы расширить эту сферу исследований,

– сказала Хейди Паррис, ассоциированный научный сотрудник программы МКС NASA.

Корабль и ракета

Cygnus оптимизирован таким образом, чтобы максимально увеличить количество перевозимого им груза, а также топлива, которое будет использоваться для маневров с разгона МКС во время прикрепления к станции. Как сообщил на брифинге вице-президент компании Northrop Grumman по гражданским и коммерческим космическим программам Стив Крейн, Cygnus заполнен с точностью до килограмма от его емкости. Он добавил, что по истечении трехмесячного пребывания на станции не планируется продолжение миссии космического корабля.

Northrop Grumman увеличила грузоподъемность запускающей Cygnus ракеты-носителя Antares примерно на 70 килограммов, увеличив грузоподъемность Cygnus на 20 килограммов.

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Этот запуск также первый для "Антареса" со времени вторжения России в Украину в феврале, через несколько дней после запуска NG-17. "Антарес" использует первую ступень, построенную в Украине и оснащенную двигателями РД-181, произведенными в России.

В августе компания Northrop объявила, что работает с Firefly Aerospace над новой версией ракеты-носителя Antares 330, которая заменит существующую первую степень на разработанную Firefly с использованием новых двигателей, которые она разрабатывает.

Antares 330 будет готова к первому запуску не раньше 2024 года. После NG-19 Northrop Grumman планирует запустить три миссии Cygnus на ракетах SpaceX Falcon 9, пока не будет готов Antares 330.