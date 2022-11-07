Як пройшов запуск

Як повідомляє 24 канал, ракета-носій Antares 230+ стартувала зі стартового майданчика Pad-0A на Середньоатлантичному регіональному космодромі NASA Уоллопс у штаті Вірджинія. Ракета вивела на орбіту космічний корабель Cygnus, який має прибути на МКС 9 листопада.

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Чому перенесли старт

Спочатку запуск був запланований на 6 листопада, але був скасований приблизно за 15 хвилин до старту через пожежну тривогу в центрі управління польотами Cygnus компанії Northrop в Даллесі, штат Вірджинія. Центр був евакуйований і не зміг забезпечити запуск.

Цікавий факт! Космічний корабель Cygnus названий S.S. Sally Ride на честь першої американки, яка побувала в космосі.

Детальніше про місію

Корабель виконує місію NG-18 за програмою NASA "Комерційні послуги з поповнення запасів". Космічний корабель доставить 3 749 кілограмів вантажу, серед якого:

матеріали для екіпажу,

наукові дослідження,

обладнання для станції.

Серед обладнання на борту – кронштейни для чергового набору сонячних батарей МКС Rollout Solar Arrays, або iROSA, які будуть встановлені на станції. Астронавти NASA Джош Кассада і Френк Рубіо встановлять кронштейни під час виходу у відкритий космос 15 листопада, за яким послідують виходи у відкритий космос 28 листопада і 1 грудня для установки масивів iROSA на інший комплект кронштейнів.

Наукові експерименти

Cygnus доставить набір корисного навантаження, який включає біофабрику Redwire, 3D-принтер для виробництва людських тканин, а також експерименти, починаючи від росту рослин і закінчуючи селевими потоками. Cygnus також доставляє перші супутники, побудовані Угандою і Зімбабве, які будуть розгорнуті разом з японським супутником.

У цьому польоті буде багато нових досліджень. Ми також проводимо багато досліджень, які ґрунтуються на минулих успіхах і минулих результатах в тій чи іншій галузі, щоб розширити цю сферу досліджень,

– сказала Хейді Парріс, асоційований науковий співробітник програми МКС NASA.

Корабель та ракета

Cygnus оптимізований таким чином, щоб максимально збільшити кількість вантажу, який він перевозить, а також палива, яке буде використовуватися для маневрів з розгону МКС під час прикріплення до станції. Як повідомив на брифінгу віце-президент компанії Northrop Grumman з цивільних та комерційних космічних програм Стів Крейн, Cygnus заповнений з точністю до кілограма від його місткості. Він додав, що після завершення тримісячного перебування на станції не планується продовження місії космічного корабля.

Northrop Grumman збільшила вантажопідйомність ракети-носія Antares, що запускає Cygnus, приблизно на 70 кілограмів, збільшивши вантажопідйомність Cygnus на 20 кілограмів.

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Цей запуск також є першим для "Антареса" з часу вторгнення Росії в Україну в лютому, через кілька днів після запуску NG-17. "Антарес" використовує перший ступінь, побудований в Україні і оснащений двигунами РД-181, виробленими в Росії.

У серпні компанія Northrop оголосила, що працює з Firefly Aerospace над новою версією ракети-носія Antares 330, яка замінить існуючий перший ступінь на розроблений Firefly з використанням нових двигунів, які вона розробляє.

Antares 330 буде готова до першого запуску не раніше 2024 року. Після NG-19 Northrop Grumman планує запустити три місії Cygnus на ракетах SpaceX Falcon 9, поки не буде готовий Antares 330.