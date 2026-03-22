В новой версии iOS Apple добавила в Maps функцию Visited Places, которая работает по принципу истории посещенных мест. Она является опциональной – пользователь сам решает, включать ли ее. Об этом пишет 9to5mac.

Как работает Visited Places и почему она полезна?

После активации iPhone автоматически определяет места, где пользователь проводит время – например, рестораны или магазины – и сохраняет их в приложении. Эти локации можно быстро найти через поиск или поделиться ими с другими.

Apple подчеркивает, что функция создана что функция создана с акцентом на конфиденциальность. Данные защищены сквозным шифрованием, недоступны компании и могут быть удалены вручную в любой момент.

На первый взгляд, Visited Places выглядит как обычная история перемещений. Но ее главное преимущество проявляется в поиске.

Как пишет Tech crunch, когда пользователь вводит запрос в Maps, система показывает знакомые локации со специальной пометкой Visited. Это особенно полезно для сетевых заведений или бизнесов с несколькими точками – например, супермаркетов или кафе.

Благодаря этому не нужно вспоминать адрес или открывать несколько вариантов подряд. Достаточно найти результат с пометкой, чтобы сразу выбрать нужное место.

В итоге, функция, которая задумывалась как история локаций, фактически стала инструментом для быстрого и точного поиска в Apple Maps.