У новій версії iOS Apple додала до Maps функцію Visited Places, яка працює за принципом історії відвіданих місць. Вона є опціональною – користувач сам вирішує, чи вмикати її. Про це пише 9to5mac.

Як працює Visited Places і чому вона корисна?

Після активації iPhone автоматично визначає місця, де користувач проводить час – наприклад, ресторани або магазини – і зберігає їх у додатку. Ці локації можна швидко знайти через пошук або поділитися ними з іншими.

Apple підкреслює, що функція створена з акцентом на конфіденційність. Дані захищені наскрізним шифруванням, недоступні компанії та можуть бути видалені вручну у будь-який момент.

На перший погляд, Visited Places виглядає як звичайна історія переміщень. Але її головна перевага проявляється у пошуку.

Як пише Tech crunch, коли користувач вводить запит у Maps, система показує знайомі локації зі спеціальною позначкою Visited. Це особливо корисно для мережевих закладів або бізнесів із кількома точками – наприклад, супермаркетів чи кав’ярень.

Завдяки цьому не потрібно згадувати адресу або відкривати кілька варіантів поспіль. Достатньо знайти результат із позначкою, щоб одразу обрати потрібне місце.

У підсумку, функція, яка задумувалась як історія локацій, фактично стала інструментом для швидшого та точнішого пошуку в Apple Maps.