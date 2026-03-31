Первый весенний месяц стал насыщенным для Apple – компания обновила линейки смартфонов, планшетов и компьютеров. Среди новинок – iPhone 17e, новые версии iPad Air с чипом M4, а также ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro на базе процессоров M5. Об этом пишет 9to5mac.

Какие устройства Apple убрала из продажи и почему?

Вместе с запуском новых устройств компания традиционно убрала предыдущие поколения. Из продажи исчезли, в частности, iPhone 16e, iPad Air с чипом M3, MacBook Air на M4, а также несколько конфигураций MacBook Pro предыдущего поколения. Также больше не продается Apple Studio Display (2022) и наушники AirPods Max (USB-C) – их заменили новые модели.

Впрочем, не все изменения сводятся к простому обновлению модельного ряда. Apple полностью отказалась от некоторых продуктов без прямой замены.

Одним из таких решений стало завершение продаж Pro Display XDR – профессионального 32-дюймового монитора с разрешением 6K, который представили еще в 2019 году вместе с Mac Pro на базе Intel. Новый Apple Studio Display XDR позиционируется как преемник, но имеет другие характеристики – меньшую диагональ и разрешение 5K.

Еще более заметным шагом стало фактическое закрытие линейки Mac Pro. По данным инсайдеров, компания решила окончательно отказаться от этого продукта, поскольку его возможности уже уступают более компактному Mac Studio, который предлагает более мощные конфигурации с чипами M3 Ultra и M4 Max.

Кроме того, Apple прекратила продажу топовой версии Mac Studio с максимальной оперативной памятью. Причиной могут быть трудности с поставками из-за глобального дефицита памяти, вызванный высоким спросом со стороны серверов для искусственного интеллекта.

Как пишет Macobserver, это необычная ситуация для компании, которая обычно предлагает самые дорогие конфигурации без ограничений. Особенно учитывая то, что объем в 512 ГБ оперативной памяти был одним из ключевых аргументов для чипа M3 Ultra.

В то же время некоторые устройства остались в продаже, несмотря на слухи об обновлении. Например, планшет iPad (A16) до сих пор не получил преемника. Также пользователи ожидают обновления Apple TV 4K, который не менялся с 2022 года.