Перший весняний місяць став насиченим для Apple – компанія оновила лінійки смартфонів, планшетів і комп’ютерів. Серед новинок – iPhone 17e, нові версії iPad Air з чипом M4, а також ноутбуки MacBook Air і MacBook Pro на базі процесорів M5. Про це пише 9to5mac.

Дивіться також Apple оштрафували у Великій Британії за порушення санкцій проти Росії

Які пристрої Apple прибрала з продажу і чому?

Разом із запуском нових пристроїв компанія традиційно прибрала попередні покоління. З продажу зникли, зокрема, iPhone 16e, iPad Air із чипом M3, MacBook Air на M4, а також кілька конфігурацій MacBook Pro попереднього покоління. Також більше не продається Apple Studio Display (2022) і навушники AirPods Max (USB-C) – їх замінили нові моделі.

Втім, не всі зміни зводяться до простого оновлення модельного ряду. Apple повністю відмовилася від деяких продуктів без прямої заміни.

Одним із таких рішень стало завершення продажів Pro Display XDR – професійного 32-дюймового монітора з роздільною здатністю 6K, який представили ще у 2019 році разом із Mac Pro на базі Intel. Новий Apple Studio Display XDR позиціонується як наступник, але має інші характеристики – меншу діагональ і роздільну здатність 5K.

Ще більш помітним кроком стало фактичне закриття лінійки Mac Pro. За даними інсайдерів, компанія вирішила остаточно відмовитися від цього продукту, оскільки його можливості вже поступаються більш компактному Mac Studio, який пропонує потужніші конфігурації з чипами M3 Ultra і M4 Max.

Крім того, Apple припинила продаж топової версії Mac Studio з максимальною оперативною пам’яттю. Причиною можуть бути труднощі з постачанням через глобальний дефіцит пам’яті, спричинений високим попитом з боку серверів для штучного інтелекту.

Як пише Macobserver, це незвична ситуація для компанії, яка зазвичай пропонує найдорожчі конфігурації без обмежень. Особливо з огляду на те, що обсяг у 512 ГБ оперативної пам’яті був одним із ключових аргументів для чипа M3 Ultra.

Водночас деякі пристрої залишилися у продажу, попри чутки про оновлення. Наприклад, планшет iPad (A16) досі не отримав наступника. Також користувачі очікують оновлення Apple TV 4K, який не змінювався з 2022 року.