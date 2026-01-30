Во время публикации финансовых результатов Apple сообщила о новом достижении – в мире сейчас используется более 2,5 миллиарда активных устройств компании. Об этом заявил генеральный директор Apple Тим Кук, подчеркнув, что такой результат является подтверждением высокого уровня удовлетворенности пользователей продуктами и сервисами бренда. Об этом пишет Macrumors.

Что означает новый рекорд Apple?

По данным компании, еще год назад количество активных устройств Apple составляло более 2,35 миллиарда. С того времени показатель продолжает расти, что демонстрирует масштаб и устойчивость экосистемы, которая объединяет iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и другие девайсы.

Как пишет Appleinsider, увеличение базы активных устройств открывает для Apple значительный потенциал в сфере цифровых сервисов. Компания получает широкие возможности для продажи подписок, в частности Apple Music, iCloud+, а также новых пакетов для творческих пользователей. Среди них – Apple Creator Studio, в который входят Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro и другие профессиональные приложения.

Таким образом, рост количества активных устройств не только подчеркивает популярность продуктов Apple, но и укрепляет позиции компании на рынке сервисов, которые становятся все более важной частью ее бизнеса.