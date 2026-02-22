Древний звуковой файл пролежал в архиве WHOI почти восемь десятилетий, прежде чем архивариусы во время оцифровки нашли его и обнаружили, что это не просто запись морских шумов, а песня горбатого кита.

Запись была сделана 7 марта 1949 года вблизи Бермудских островов, когда исследователи работали над акустическими испытаниями, в частности испытывали сонарные системы и другие подводные устройства, и установили микрофоны под воду. В те времена ученые еще не распознавали источников многих звуков океана, поэтому запись не была каталогизирована и оставалась забытой. Об этом пишет Discover Wildlife.

Что именно открыли и почему это важно?

Фрагмент, который теперь идентифицирован как горбатого кита, стал древнейшим подтвержденным аудио с вокализациями этих животных. До этого самые старые из известных записей происходили из 1950-х годов и были сделаны подводными гидрофонами ВМС США.

Как пишет Green matters, старые записи дают уникальную возможность сравнить, как менялся "звук океана" за последние десятилетия, особенно с учетом роста лодочного движения, индустриального шума и других человеческих воздействий. Такие данные важны для понимания, как современные изменения в среде влияют на способность китов общаться и ориентироваться в океане.

Технически запись была сделана с использованием экспериментальной подводной аппаратуры WHOI того времени и диктофона Gray Audograph, который штриховал звуки на тонких пластиковых дисках. Благодаря именно этой физической форме носителя диск сохранился и дошел до наших дней.