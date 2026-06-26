Что мы знаем об астероиде 1997 NC1?

Потенциально опасный астероид 152637 (1997 NC1) приблизится к нашей планете на наименьшее расстояние со времён позднего Средневековья. Ученые подсчитали, что в последний раз он приближался к Земле примерно 400 лет назад, а следующее подобное сближение произойдет только в 2133 году. Хотя такие крупные космические скалы появляются вблизи Земли раз в несколько лет, именно этот визит считают исторически значимым из-за минимального расстояния. Об этом сообщает издание IFLScience.

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Несмотря на свой статус "потенциально опасного", этот объект не представляет никакой прямой угрозы. Он пройдет на чрезвычайно безопасном расстоянии, составляющем около 2 560 000 километров от поверхности Земли. Для лучшего понимания масштабов: это примерно в 6,66 раза больше среднего расстояния между Землей и Луной.

Астрономы уверенно заявляют, что астероид точно не столкнётся с нашей планетой, однако его пролет даёт уникальный шанс для детальных исследований.

Сближение с Землёй объекта такого размера происходит лишь раз в несколько лет, хотя на этот раз яркая Луна поблизости может помешать наблюдениям в момент максимального сближения,

– прокомментировал Ян Луис Кано, представитель офиса планетарной обороны Европейского космического агентства.

Одной из самых больших загадок астероида 1997 NC1 остаются его истинные габариты. Нынешние оценки указывают на ширину от 750 до 1650 метров. Такая большая погрешность возникает из-за неопределённости относительно его альбедо – показателя того, сколько солнечного света отражает поверхность объекта. Если астероид тёмный и поглощает много лучей, он должен быть большим, чтобы мы могли его увидеть. Если же он обладает высокой отражательной способностью (около 60 процентов), то его реальный размер может быть значительно меньше.

Для решения этой проблемы специалисты NASA задействуют радар солнечной системы Голдстоун (GSSR). Эта мощная установка работает по принципу авиационных радаров, но вместо самолетов она сканирует небесные тела, позволяя точно определить их форму и физические свойства.

Мы планируем использовать радиолокационные наблюдения, чтобы помочь устранить расхождения в оценках диаметра, спектрального класса и оптического альбедо,

– заявили представители NASA.

Учёные подчеркивают, что точная перепись близлежащих астероидов имеет критически важное значение для планетарной безопасности. Понимание природы отдельных объектов помогает совершенствовать системы защиты Земли от возможных угроз в будущем.

Как наблюдать

Для тех, кто хочет увидеть космического путешественника собственными глазами, лучшие условия будут у жителей Северного полушария в момент его сближения. Максимальное сближение произойдет 27 июня в 11:14 по Гринвичу (14:14 в Украине). Это означает, что нам придётся ждать до ночи, но и так объект, хотя его и можно будет разглядеть в бинокль или небольшой телескоп, будет менее доступен для наблюдения из-за яркого света почти полной Луны. Если небо будет облачным или у вас нет подходящей оптики, проект Virtual Telescope проведет прямые трансляции 26 и 27 июня.

В ближайшие годы астрономы ожидают ещё одно знаковое событие – пролёт астероида Апофис, который пройдёт значительно ближе к нашей планете. Хотя он меньше по размеру, научная миссия RAMSES уже готовится к его исследованию.

Сегодня космические агентства почти полностью завершили каталогизацию объектов диаметром более 1 километра, однако мы до сих пор не знаем о примерно половине астероидов размером более 350 метров.