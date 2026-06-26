Що ми знаємо про астероїд 1997 NC1?

Потенційно небезпечний астероїд 152637 (1997 NC1) підлетить до нашої планети на найменшу відстань з часів пізнього Середньовіччя. Науковці підрахували, що попереднього разу він прилітав приблизно 400 років тому, а наступне подібне зближення відбудеться лише у 2133 році. Хоча такі великі космічні скелі з'являються поблизу Землі раз на кілька років, саме цей візит вважають історично значущим через мінімальну дистанцію. Про це повідомляє видання IFLScience.

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Попри свій статус "потенційно небезпечного", цей об'єкт не несе жодної прямої загрози. Він пройде на надзвичайно безпечній відстані, яка становить близько 2 560 000 кілометрів від земної поверхні. Для кращого розуміння масштабів: це приблизно у 6,66 раза більше за середню відстань між Землею та Місяцем.

Астрономи впевнено заявляють, що астероїд точно не зіткнеться з нашою планетою, проте його політ дає унікальний шанс для детальних досліджень.

Зближення з Землею об'єкта такого розміру відбувається лише раз на кілька років, хоча цього разу яскравий Місяць поблизу може завадити спостереженням у момент максимального підходу,

– прокоментував Ян Луїс Кано, представник офісу планетарної оборони Європейського космічного агентства.

Однією з найбільших загадок астероїда 1997 NC1 залишаються його справжні габарити. Нинішні оцінки вказують на ширину від 750 до 1650 метрів. Така велика похибка виникає через невизначеність щодо його альбедо – показника того, скільки сонячного світла відбиває поверхня об'єкта. Якщо астероїд темний і поглинає багато променів, він має бути великим, щоб ми могли його бачити. Якщо ж він має високу відбивну здатність (близько 60 відсотків), то його реальний розмір може бути значно меншим.

Для розв'язання цього питання фахівці NASA залучають радар сонячної системи Голдстоун (GSSR). Ця потужна установка працює за принципом авіаційних радарів, але замість літаків вона сканує небесні тіла, дозволяючи точно визначити їхню форму та фізичні властивості.

Ми плануємо використовувати радарні спостереження, щоб допомогти вирішити розбіжності щодо діаметра, спектрального класу та оптичного альбедо,

– заявили представники NASA.

Науковці наголошують, що точний перепис прилеглих астероїдів є критично важливим для планетарної безпеки. Розуміння природи окремих об'єктів допомагає вдосконалювати системи захисту Землі від можливих загроз у майбутньому.

Як спостерігати

Для тих, хто бажає побачити космічного мандрівника на власні очі, найкращі умови матимуть мешканці Північної півкулі в момент його наближення. Максимальне зближення відбудеться 27 червня об 11:14 за Гринвічем (14:14 в Україні). Це означає, що нам доведеться чекати до ночі, але й так об'єкт, хоча й можна буде розгледіти у бінокль або невеликий телескоп, буде менш доступним для спостереження через яскраве світло майже повного Місяця. Якщо небо буде хмарним або ви не маєте відповідної оптики, проєкт Virtual Telescope проведе прямі трансляції 26 та 27 червня.

У найближчі роки астрономи очікують ще одну знакову подію – проліт астероїда Апофіс, який пройде значно ближче до нашої планети. Хоча він менший за розміром, наукова місія RAMSES вже готується до його дослідження.

Сьогодні космічні агентства майже повністю завершили каталог об'єктів діаметром понад 1 кілометр, проте ми досі не знаємо про приблизно половину астероїдів розміром понад 350 метрів.