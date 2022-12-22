Оборудование в нескольких японских кинотеатрах сломалось при показе фильма "Аватар: Путь воды". Он оказался слишком требовательным к техническим возможностям проекторов.

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Что произошло

Кинотеатры показывают новый "Аватар" по меньшей мере в трех форматах: 2D 24 fps, 2D 48 fps и 3D 48 fps. Последний формат (он же HFR или High Frame Rate) требует наибольших ресурсов, но и результат выдает самый лучший – с объемным и плавным изображением. Выяснилось, что далеко не все проекторы справляются со столь высокой частотой кадров, они перегреваются и выходят из строя.

В продолжении цикла, одном из самых дорогих фильмов в истории Голливуда, использованы многие новейшие визуальные технологии, в том числе 3D-формат с высокой частотой кадров, требующий быстрой обработки большого количества информации.

Кинотеатрам с учетом этого пришлось спешно устанавливать резервные проекторы и заказывать пленку с более простой копией фильма, рассчитанной на воспроизведение 24 кадров в секунду. Один кинотеатр в Нагое справился с проблемой, снизив указанные 48 кадров в секунду до традиционных 24-х. С трудностями столкнулись кинотеатры, принадлежащие компаниям United Cinemas Co., Toho Col и Tokyu Corp.

"Аватар: Путь воды" не первый фильм, выпущенный в прокат в формате HFR, до него с повышенной частотой кадров показывали фантастический боевик "Двойник" с Уиллом Смитом и трилогию "Хоббит". Для экономии ресурсов скорость 48 кадров в секунду задействуется только в динамических сценах, а в диалогах и спокойных с визуальной точки зрения моментах используется классический вариант с 24 кадрами в секунду, что считается основным кинематографическим стандартом.