Обладнання в кількох японських кінотеатрах зламалося під час показу фільму "Аватар: Шлях води". Він виявився занадто вимогливим до технічних можливостей проєкторів.

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Що сталося

Кінотеатри показують новий "Аватар" щонайменше в трьох форматах: 2D 24 fps, 2D 48 fps і 3D 48 fps. Останній формат (він же HFR або High Frame Rate) потребує найбільших ресурсів, але й результат видає найкращий – з об'ємним і плавним зображенням. З'ясувалося, що далеко не всі проєктори справляються з такою високою частотою кадрів, вони перегріваються й виходять з ладу.

У продовженні циклу, одному з найдорожчих фільмів в історії Голлівуду, використано багато новітніх візуальних технологій, у тому числі 3D-формат із високою частотою кадрів, який вимагає швидкої обробки великої кількості інформації.

Кінотеатрам з огляду на це довелося поспіхом встановлювати резервні проєктори та замовляти плівку з простішою копією фільму, розрахованою на відтворення 24 кадрів на секунду. Один кінотеатр у Нагої справився з проблемою, знизивши зазначені 48 кадрів на секунду до традиційних 24-х. З труднощами зіткнулися кінотеатри, що належать компаніям United Cinemas Co., Toho Col і Tokyu Corp.

"Аватар: Шлях води" не перший фільм, випущений у прокат у форматі HFR, до нього з підвищеною частотою кадрів показували фантастичний бойовик "Двійник" із Віллом Смітом і трилогію "Гоббіт". Для економії ресурсів швидкість 48 кадрів за секунду задіюється тільки в динамічних сценах, а в діалогах і спокійних з візуального погляду моментах використовується класичний варіант із 24 кадрами за секунду, що вважається основним кінематографічним стандартом.