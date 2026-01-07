Новые данные раскрывают сложную природу процессов, которые происходят вблизи черной дыры массой в 900 миллионов Солнц, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Смотрите также Такого раньше никогда не видели: в космосе обнаружили таинственное облако из темной материи

Чем особенное поведение блазара Ton 599?

Блазары считаются наиболее яркими и экстремальными активными ядрами галактик. Их характерной чертой являются мощные струи плазмы (джеты), направленные почти прямо в сторону Земли.

Объект Ton 599 принадлежит к классу радиоквазаров с плоским спектром и питается от сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии, что соответствует красному смещению 0,725.

Исследования под руководством Оливера Винце из Астрономической обсерватории в Белграде охватило период наблюдений с ноября 2011 по сентябрь 2023 года. Подробнее с работой можно ознакомиться в журнале Astronomy & Astrophysics.

Что увидели ученые?

Ученые обнаружили, что изменения оптического излучения блазара имеют характер коррелированного случайного процесса, известного как "красный шум". В отдельные ночи наблюдалась значительная внутрисуточная изменчивость яркости.

Оказалось, что участок, излучающий свет, имеет размер от 670 до 6700 астрономических единиц, а сила магнитного поля там колеблется в пределах 0,14 – 0,5 Гауса.

Самые быстрые и слабые колебания возникают в очень компактной зоне на расстоянии примерно 206 астрономических единиц от "центрального двигателя", что значительно ближе, чем места возникновения мощных гамма-вспышек, зафиксированных ранее.

История наблюдений за Ton 599 зафиксировала большие колебания яркости почти на 5,0 звездных величин и периодичность в 1,58 и 3,55 года. Во время пика активности светимость объекта достигала невероятных 3,02 квиндецильона эрг/с.

Новый анализ подтвердил, что изменение цвета блазара напрямую зависит от его яркости, а за его поведением стоит целый комплекс физических процессов, действующих на разных временных отрезках.