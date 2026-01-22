Что делает эту волну рекордной?

В течение длительного времени блуждающие волны считались морской легендой, пока 1 января 1995 года не зарегистрировали так называемую волну Драупнера. Она ударила по нефтедобывающей платформе в 160 километрах от норвежского побережья, достигая почти 26 метров высоты. Это явление разрушило все научные модели того времени, пишет ScienceAlert.

С тех пор ученые задокументировали десятки других блуждающих волн, даже в пресноводных озерах. Хотя волна вблизи Уклюлета на острове Ванкувер не стала самой высокой по абсолютным показателям, ее относительный размер по сравнению с окружающими волнами оказался беспрецедентным.

Исследователи определяют блуждающую волну как любую волну, превышающую вдвое высоту окружающих водяных масс. Например, волна Драупнера имела 25,6 метра высоты при соседних волнах лишь 12 метров. Зато волна Уклюлета оказалась почти втрое выше других волн вокруг нее.

Физик Иоганнес Геммрих из Университета Виктории объяснил, что пропорционально волна Уклюлета вероятно является самой экстремальной блуждающей волной в истории наблюдений, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports. Непосредственно зарегистрировано лишь несколько таких волн в штормовом море, и ни одна не достигала такой величины относительно окружающих условий.



Волна-рекордсменка достигла высоты 6-этажного дома / Фото Freepic

Сегодня ученые пытаются выяснить механизм формирования блуждающих волн для лучшего прогнозирования их возникновения. Это включает измерения в реальном времени и моделирование процессов, когда волны поднимаются ветром.

Буй, который зафиксировал волну Уклюлета, установил исследовательский институт MarineLabs вместе с десятками других измерительных устройств вдоль побережья. Цель проекта – лучше изучить опасности открытого моря.

Генеральный директор MarineLabs Скотт Битти отмечает, что непредсказуемость блуждающих волн и их огромная сила делают их чрезвычайно опасными для морских операций и населения. Вопрос возможности прогнозирования таких волн остается открытым, но собранные данные помогают лучше понимать, когда, где и как формируются эти явления и какие риски они создают.

Даже когда аномальные волны возникают далеко от берега, они способны уничтожить морские объекты, ветровые электростанции или нефтяные платформы. При достаточном размере они могут угрожать даже отдыхающим на пляжах.

Какие последствия?

К счастью, ни Уклюлет, ни Драупнер не вызвали серьезных разрушений или человеческих жертв, хотя другие блуждающие волны имели трагические последствия. Некоторые суда, исчезнувшие в 1970-х годах, предположительно затонули из-за внезапных гигантских волн. Обломки, оставшиеся после них, напоминают последствия удара огромного водяного вала.

Исследование 2020 года предполагает, что высота волн в северной части Тихого океана будет расти из-за изменения климата. Это означает, что рекорд волны Уклюлета может продержаться не так долго, как показывают текущие прогнозы. Экспериментальное исследование, опубликовано в 2024 году в Nature Communications, свидетельствовало, что эти монструозные волны могут быть вчетверо выше, чем считалось возможным ранее.

Скотт Битти подчеркивает, что их компания стремится улучшить безопасность и принятия решений для морских операций и прибрежных общин через измерения по всему миру. Регистрация этой волны, которая случается раз в тысячелетие, просто рядом с их офисом стала захватывающим показателем перспективности прибрежных исследований для трансформации морской безопасности.