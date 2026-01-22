Що робить цю хвилю рекордною?

Протягом тривалого часу блукаючі хвилі вважалися морською легендою, поки 1 січня 1995 року не зареєстрували так звану хвилю Драупнера. Вона вдарила по нафтовидобувній платформі за 160 кілометрів від норвезького узбережжя, досягаючи майже 26 метрів висоти. Це явище зруйнувало всі наукові моделі того часу, пише ScienceAlert.

Відтоді вчені задокументували десятки інших блукаючих хвиль, навіть у прісноводних озерах. Хоча хвиля поблизу Уклюлета на острові Ванкувер не стала найвищою за абсолютними показниками, її відносний розмір порівняно з навколишніми хвилями виявився безпрецедентним.

Дослідники визначають блукаючу хвилю як будь-яку хвилю, що перевищує удвічі висоту оточуючих водяних мас. Наприклад, хвиля Драупнера мала 25,6 метра висоти при сусідніх хвилях лише 12 метрів. Натомість хвиля Уклюлета виявилася майже втричі вищою за інші хвилі навколо неї.

Фізик Йоганнес Геммріх з Університету Вікторії пояснив, що пропорційно хвиля Уклюлета ймовірно є найекстремальнішою блукаючою хвилею в історії спостережень, йдеться в дослідження, опублікованому в Scientific Reports. Безпосередньо зареєстровано лише кілька таких хвиль у штормовому морі, та жодна не досягала такої величини відносно навколишніх умов.



Хвиля-рекордсменка досягла висоти 6-поверхового будинку / Фото Freepic

Сьогодні науковці намагаються з'ясувати механізм формування блукаючих хвиль для кращого прогнозування їхнього виникнення. Це включає вимірювання в реальному часі та моделювання процесів, коли хвилі підіймаються вітром.

Буй, який зафіксував хвилю Уклюлета, встановив дослідницький інститут MarineLabs разом із десятками інших вимірювальних пристроїв уздовж узбережжя. Мета проєкту – краще вивчити небезпеки відкритого моря.

Генеральний директор MarineLabs Скотт Бітті зазначає, що непередбачуваність блукаючих хвиль та їхня величезна сила роблять їх надзвичайно небезпечними для морських операцій і населення. Питання можливості прогнозування таких хвиль залишається відкритим, але зібрані дані допомагають краще розуміти, коли, де і як формуються ці явища та які ризики вони створюють.

Навіть коли аномальні хвилі виникають далеко від берега, вони здатні знищити морські об'єкти, вітрові електростанції або нафтові платформи. За достатнього розміру вони можуть загрожувати навіть відпочивальникам на пляжах.

Які наслідки?

На щастя, ні Уклюлет, ні Драупнер не спричинили серйозних руйнувань або людських жертв, хоча інші блукаючі хвилі мали трагічні наслідки. Деякі судна, що зникли у 1970-х роках, імовірно затонули через раптові гігантські хвилі. Уламки, що лишилися після них, нагадують наслідки удару величезного водяного валу.

Дослідження 2020 року передбачає, що висота хвиль у північній частині Тихого океану зростатиме через зміну клімату. Це означає, що рекорд хвилі Уклюлета може протриматися не так довго, як показують поточні прогнози. Експериментальне дослідження, опубліковане у 2024 році в Nature Communications, свідчило, що ці монструозні хвилі можуть бути вчетверо вищими, ніж вважалося можливим раніше.

Скотт Бітті підкреслює, що їхня компанія прагне покращити безпеку та прийняття рішень для морських операцій і прибережних громад через вимірювання по всьому світу. Реєстрація цієї хвилі, яка трапляється раз на тисячоліття, просто поруч із їхнім офісом стала захоплюючим показником перспективності прибережних досліджень для трансформації морської безпеки.