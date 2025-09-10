Что же скрывается внутри таинственных бочек?

На дне океана у побережья Южной Калифорнии расположена огромная свалка промышленных отходов, которая существует уже много десятилетий. В период с 1930-х до начала 1970-х годов в 14 глубоководных районах сбрасывали радиоактивные и химические отходы, продукты нефтепереработки, отходы бурения и даже военную взрывчатку. Эта проблема получила широкую огласку в 2020 году, когда стало известно об обнаружении первых десятков бочек при обследовании морского дна с помощью роботов, пишет 24 Канал со ссылкой на PNAS Nexus.

Дальнейшие исследования, проведены в 2021 и 2023 годах Океанографическим институтом Скриппса, идентифицировали около 27 тысяч объектов, похожих на бочки, и более 100 тысяч других обломков. Долгое время основной версией было то, что бочки содержат запрещенный ныне пестицид ДДТ, поскольку эта территория сильно им загрязнена. Однако точное количество бочек и их содержание до сих пор оставались неизвестными.

Недавнее исследование под руководством микробиолога Иоганны Гутлебен из института Скриппса опровергло теорию о ДДТ. Команда взяла образцы осадочных пород возле пяти бочек с помощью дистанционно управляемого аппарата. Анализ показал, что уровень загрязнения ДДТ не увеличивался вблизи бочек, что указывает на отсутствие этого химиката внутри.

Зато ученые сделали другое, не менее тревожное открытие. Вокруг трех из пяти исследованных бочек были заметны белые круги. Образцы из этих участков показали чрезвычайно высокий уровень pH (около 12), что свидетельствует о наличии сильных щелочных отходов. Такая среда является смертельной для большинства живых организмов. Едкие щелочи могут разрушать органические вещества и высвобождать высокие концентрации потенциально токсичных металлов.



Некоторые бочки окружены белыми кругами, которые являются следствием накопления загрязняющих веществ, вытекающих наружу / Фото Дэвид Валентайн / ROV Jason



Это открытие заставило ученых пересмотреть подход к исследованию. Ранее основное внимание уделяли поиску ДДТ, но теперь придется искать и другие загрязнители. Интересно, что при производстве ДДТ образуются не только кислотные, но и щелочные отходы. Однако, по словам Гутлебен, кислотные отходы в бочки не паковали, что заставляет задуматься: какое же вещество было настолько опасным, что заслуживало захоронения в бочках на дне океана?

Пагубное влияние на морскую жизнь

Щелочные отходы превратили участки морского дна в экстремальные среды, где почти нет жизни. Исследователи обнаружили очень ограниченное количество микробов вблизи бочек. Однако там все же нашли следы специализированных бактерий, приспособленных к жизни в щелочных условиях, подобных тем, что существуют возле глубоководных гидротермальных источников.



Одна из бочек, на корпусе которой видно большую трещину / Фото Дэвид Валентайн / ROV Jason



Бочка на дне / Фото Дэвид Валентайн / ROV Jason

Поражает то, что последствия этого загрязнения наблюдаются даже через более чем полвека. Соавтор исследования Пол Дженсен отметил, что щелочные отходы не рассеялись в воде, а продолжают влиять на экосистему. Это позволяет считать их стойкими загрязнителями с долгосрочными последствиями, подобными ДДТ.

Как образуются белые круги?

Команда также выяснила, как образуются странные белые "нимбы". Когда щелочные отходы вытекают из бочек, они реагируют с магнием в морской воде, создавая минеральную форму гидроксида магния, известную как брусит. Это вещество образует корку, похожую на бетон. Постепенно растворяясь, брусит поддерживает высокий уровень pH в осадочных породах и вступает в реакцию с окружающей морской водой. В результате образуется карбонат кальция, который оседает в виде белой пыли вокруг бочек.

Исследователи предлагают использовать белые "нимбы" для идентификации бочек со щелочными отходами и выделения их от других, чтобы оценить общий масштаб загрязнения. По предварительным данным, примерно треть обнаруженных бочек имеет такие "нимбы", но сохранится ли эта пропорция с выявлением новых объектов, пока неизвестно.



Бочка на дне / Фото Дэвид Валентайн / ROV Jason