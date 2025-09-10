Що ж ховається всередині таємничих бочок?

На дні океану біля узбережжя Південної Каліфорнії розташоване величезне звалище промислових відходів, яке існує вже багато десятиліть. У період з 1930-х до початку 1970-х років у 14 глибоководних районах скидали радіоактивні та хімічні відходи, продукти нафтопереробки, відходи буріння та навіть військову вибухівку. Ця проблема набула широкого розголосу у 2020 році, коли стало відомо про виявлення перших десятків бочок під час обстеження морського дна за допомогою роботів, пише 24 Канал з посиланням на PNAS Nexus.

Подальші дослідження, проведені у 2021 та 2023 роках Океанографічним інститутом Скріппса, ідентифікували близько 27 тисяч об'єктів, схожих на бочки, та понад 100 тисяч інших уламків. Тривалий час основною версією було те, що бочки містять заборонений нині пестицид ДДТ, оскільки ця територія сильно ним забруднена. Однак точна кількість бочок та їхній вміст досі лишалися невідомими.

Нещодавнє дослідження під керівництвом мікробіологині Йоганни Гутлебен з інституту Скріппса спростувало теорію про ДДТ. Команда взяла зразки осадових порід біля п'ятьох бочок за допомогою дистанційно керованого апарата. Аналіз показав, що рівень забруднення ДДТ не збільшувався поблизу бочок, що вказує на відсутність цього хімікату всередині.

Натомість вчені зробили інше, не менш тривожне відкриття. Навколо трьох із п'яти досліджених бочок були помітні білі кола. Зразки з цих ділянок показали надзвичайно високий рівень pH (близько 12), що свідчить про наявність сильних лужних відходів. Таке середовище є смертельним для більшості живих організмів. Їдкі луги можуть руйнувати органічні речовини та вивільняти високі концентрації потенційно токсичних металів.



Деякі бочки оточені білими колами, які є наслідком накопичення забруднюючих речовин, що витікають назовні / Фото Девід Валентайн / ROV Jason



Це відкриття змусило вчених переглянути підхід до дослідження. Раніше основну увагу приділяли пошуку ДДТ, але тепер доведеться шукати й інші забруднювачі. Цікаво, що при виробництві ДДТ утворюються не тільки кислотні, а й лужні відходи. Проте, за словами Гутлебен, кислотні відходи в бочки не пакували, що змушує замислитися: яка ж речовина була настільки небезпечною, що заслуговувала на захоронення в бочках на дні океану?

Згубний вплив на морське життя

Лужні відходи перетворили ділянки морського дна на екстремальні середовища, де майже немає життя. Дослідники виявили дуже обмежену кількість мікробів поблизу бочок. Однак там все ж знайшли сліди спеціалізованих бактерій, пристосованих до життя в лужних умовах, подібних до тих, що існують біля глибоководних гідротермальних джерел.



Одна з бочок, на корпусі якої видно велику тріщину / Фото Девід Валентайн / ROV Jason



Бочка на дні / Фото Девід Валентайн / ROV Jason

Вражає те, що наслідки цього забруднення спостерігаються навіть через понад пів століття. Співавтор дослідження Пол Дженсен зазначив, що лужні відходи не розсіялися у воді, а продовжують впливати на екосистему. Це дозволяє вважати їх стійкими забруднювачами з довгостроковими наслідками, подібними до ДДТ.

Як утворюються білі кола?

Команда також з'ясувала, як утворюються дивні білі "німби". Коли лужні відходи витікають з бочок, вони реагують з магнієм у морській воді, створюючи мінеральну форму гідроксиду магнію, відому як брусит. Ця речовина утворює кірку, схожу на бетон. Поступово розчиняючись, брусит підтримує високий рівень pH в осадових породах і вступає в реакцію з навколишньою морською водою. В результаті утворюється карбонат кальцію, який осідає у вигляді білого пилу навколо бочок.

Дослідники пропонують використовувати білі "німби" для ідентифікації бочок з лужними відходами й виокремлення їх від інших, щоб оцінити загальний масштаб забруднення. За попередніми даними, приблизно третина виявлених бочок має такі "німби", але чи збережеться ця пропорція з виявленням нових об'єктів, поки невідомо.



Бочка на дні / Фото Девід Валентайн / ROV Jason