В своем документе Google отмечает, что общество и бизнес уже прошли этап простого тестирования технологий и начали массово использовать их в ежедневных делах.

Смотрите также OpenAI создает ИИ–помощника будущего: эксперт объяснил, как в этом поможет создатель OpenClaw

Как Google дальше будет интегрировать искусственный интеллект?

Среди наиболее перспективных направлений в отчете выделяют научные исследования, клиническую медицину и "вайб-кодинг" (vibe coding) – метод создания программного обеспечения, где человек формулирует задачу обычным языком, а код пишет система.

Отдельное внимание гигант уделил безопасности. Google сообщила, что модель Gemini 3 прошла через систему строгих проверок перед официальным запуском. Это критически важно, поскольку компания готовится добавить агентские возможности ИИ непосредственно в браузер Chrome, что требует повышенного уровня защиты персональных данных.

Для борьбы с промпт-инъекциями – скрытыми вредоносными командами, которые могут заставить систему действовать против интересов пользователя, – разрабатывается специальный механизм Alignment critic. Он будет работать как независимый рецензент, блокируя подозрительную активность.

Кроме технического контроля, Google фокусируется на положительном социальном воздействии. Компания планирует ускорить научный прогресс с помощью инструментов для совместных исследований и улучшить мировую медицину благодаря алгоритмам диагностики.

Также в планах – создание точных климатических моделей для прогнозирования стихийных бедствий, например наводнений или землетрясений, и внедрение персонализированных учебных программ в образовании.

В Google заключают, что эра искусственного интеллекта уже стала реальностью, которая открывает перед человечеством чрезвычайные возможности.

Что будет дальше?

Согласно прогнозам, уже к 2030 году могут появиться чрезвычайно мощные системы искусственного интеллекта. Поэтому Google рассматривает возможность использования специальных фильтров для блокировки опасных функций и привлечения самих алгоритмов для контроля за работой других моделей, объясняет PCGamer.

Несмотря на критику технологического сектора в 2025 году и сомнения относительно целесообразности расходов, компания уверена, что использование ИИ в науке и здравоохранении является весомым доказательством его пользы для всего мира.

Последние новости сферы искусственного интеллекта